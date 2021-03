مقاله مشترک دو عضو هیئت علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات در نشریه معتبر بین‌المللی توسعه پایدار دنیا " Journal of Cleaner Production" مورد پذیرش قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، مقاله مشترک دکتر سید احسان شکیب و دکتر مهدی بقراطی از اعضای هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات با عنوان "New Approaches to Low Production Cost and Low Emissions through Hybrid MED-TVC+RO Desalination System Coupled to a Gas Turbine Cycle" در نشریه " Journal of Cleaner Production" با اعتبار "JCR-Q1" و با ضریب تاثیر ۷.۲۴۶ مورد پذیرش قرار گرفت.

در این مقاله ضمن بررسی ترکیب آب شیرین کن‌های ترکیبی اسمز معکوس و چند مرحله‌ای تقطیری با نیروگاه گازی، قیمت تمام شده آب شیرین تولیدی از چیدمان‌های مختلف سیستم آب شیرین‌کن ترکیبی با هم مقایسه شده و آنالیز GHC برای سنجش میزان آلایندگی هر یک از چیدمان‌ها نیز ارائه شده است.

بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، این نشریه دارای رتبه اول در زمینه توسعه پایدار Sustainable Developement با توجه به رتبه بندی Google Scholar Metrics در بین نشریه‌های معتبر جهان است.

انتهای پیام