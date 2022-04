ان‌اف‌تی‌ های(NFT) ایجاد شده توسط "اسکات کلی"(Scott Kelly)، فضانورد سابق ناسا در حمایت از اوکراین با قیمتی بیش‌ از ۵۰۰ هزار دلار به فروش رفت.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، "اسکات کلی"، فضانورد رکورددار ناسا، دوران حضور خود در فضا را با ایجاد آثار هنری گرامی می‌دارد.

"کلی"‌ که ۳۴۰ روز متوالی را در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در ایستگاه فضایی بین‌المللی گذرانده است، ‌به تازگی اولین ان‌اف‌تی خود که یک پروژه هنری با نام "رویاهای خارج از این جهان"(Dreams Out of This World‌) است را منتشر کرده و امیدوار است که این آثار الهام بخش افراد برای رسیدن به ستارگان باشد همانطور که مدت‌ها قبل یک کتاب الهام بخش او شد.

"کلی" به اسپیس گفته است:‌ داستان من، مشابه داستان فضانوردهای معمولی نیست. من دانش‌آموز بدی بودم. عملکرد خوبی در مدرسه نداشتم و خیال‌پرداز بودم. من از کتاب "The Right Stuff" از "تام ولف"(Tom Wolf) الهام گرفتم. بنابراین من واقعا باور دارم که الهام گرفتن به روشی درست برای فرد مناسب در زمان مناسب می‌تواند نتایج خارق‌العاده‌ای به همراه داشته باشد.

کلمه اختصاری ان‌اف‌تی مخفف "توکن غیرقابل معاوضه"(Non-Fungible Token) است. در دنیای دیجیتال که هر فایلی قابل تکرار است، توکن‌های غیرقابل معاوضه، نوع خاصی از فایل دیجیتالی هستند که یک واحد ارزش را نشان می‌دهند. ان‌اف‌تی‌ها داده‌هایی هستند که در یک دفتر کل غیرمتمرکز به نام بلاک‌چین ذخیره می‌شوند. ان‌اف‌تی‌ ها بخشی از دنیای دیجیتال در حال ظهور هستند که با نام متاورس شناخته می‌شود و "کلی"‌ امیدوار است که "رویاهای خارج از این جهان" به آشنایی مردم با این حوزه جدید که تا حدی گیج‌کننده است، کمک کند.

او می‌گوید: من فکر می‌کنم متاورس و ارز دیجیتال و بلاک‌چین بخش بزرگی از آینده ما را تشکیل دهند. بنابراین به نظر می‌رسید زمان مناسبی برای ورود به آن باشد.

" رویاهای خارج از این جهان" در همکاری با استودیوی تولید محتوای "Orange Comet" ایجاد شده است و شامل مجموعه‌ای از آثار است که "کلی" را در فضا نشان می‌دهد در حالی که زمین به شکلی متفاوت در پس زمینه ترسیم شده است.

این آثار در روز ۱۲ آوریل(۲۳ فروردین) به حراج گذاشته شدند. این حراجی قرار بود سه روز به طول بیانجامد اما کل مجموعه تنها در عرض چند ساعت به فروش رفت و بیش از ۵۰۰ هزار دلار جمع‌آوری شد. تمام در آمد خالص حاصل از فروش اولیه این ان‌اف‌تی‌ ها به یک سازمان غیرانتفاعی اهدا می‌شود و صرف حمایت از اوکراین خواهد شد.

"کلی" روز گذشته در توییتی نوشت: مفتخرم که اعلام کنم مجموعه‌ی ان‌اف‌تی من به فروش رفت. از تمام کسانی که از این پروژه حمایت کردند ممنونم. این فوق‌العاده است که در میانه جنگ، ما از طریق هنر در کنار هم جمع شدیم تا به مردم در اوکراین کمک کنیم. بیش از ۵۰۰ هزار دلار امروز جمع‌آوری شد.

"کلی" از مخالفان حمله روسیه به اوکراین بوده است و به طور مکرر این اقدام را محکوم کرده است. در یکی از آثار این مجموعه، پرچم آبی و زرد معروف اوکراین دیده می‌شود که بر فراز زمین برافراشته شده است.

"کلی" اکنون رکورددار طولانی‌ترین اقامت در ایستگاه فضایی نیست و مارک ونده‌هی، فضانورد ناسا به تازگی با حضور ۳۵۵ روز در فضا این رکورد را از آن خود کرد.

"کلی"‌ در مورد از دست دادن این رکورد ناراحت نیست. او می‌گوید: این اتفاقی فوق‌العاده‌ و نشان‌دهنده‌ی پیشرفت ما است. رکوردها برای شکسته شدن ایجاد می‌شوند و بنابراین من خیلی از رکوردشکنی مارک خوشحالم و مطمئنم روزی یک نفر رکورد او را نیز خواهد شکست.

