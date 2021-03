محققان بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در مطالعه‌ای به بررسی روش جداسازی و تمایز سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی انسان در بستر سه بعدی حاصل از بافت سلول‌زدایی شده بیضه گوسفند پرداختند.

به گزارش ایسنا، دکتر عبدالرضا دانشور، مدیر بانک سلول‌های انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران گفت: بهبود روش‌های کشت سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی (SSCs) در شرایط in vitro می تواند راهی برای مطالعه بیشتر روند اسپرماتوژنز و کمک به درمان ناباروری در مردان باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه کشت سلول‌ها در بستر سه بعدی نسبت به دو بعدی شرایط ایده‌آل تری برای کشت و تمایز سلول‌ها فراهم می‌کند، تا کنون مطالعات گسترده‌ای بر روی انواع بستر سه بعدی انجام شده است.

دانشور خاطر نشان کرد: در این تحقیق برای نزدیک شدن هرچه بیشتر به شرایط in vivo از بستر سه بعدی حاصل از لایه بافتی سلول زدایی شده بیضه گوسفند برای کشت و تمایز SSCs انسانی استفاده شد. پس از گذشت یک ماه کشت تمایزی SSCs بر روی بستر تهیه شده و مقایسه نتایج حاصل با شرایط مشابه در بستر دو بعدی، نشان داده شد که زیست پذیری، تکثیر و تمایز این سلول‌ها به طور معنی داری در بستر سه بعدی سلول زدایی شده بیشتر از بستر دو بعدی بوده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، نتایج این پژوهش تحت عنوان Isolation, identification and differentiation of human spermatogonial cells on three-dimensional decellularized sheep testis در ژورنال Acta Histochemica به چاپ رسیده است.

