توسعه آزمایشی پیشرفته برای تشخیص کرونا در ۱۵ دقیقه

محققان "موسسه مطالعات زیست‌شناسی سالک" در کالیفرنیا اخیرا موفق به توسعه آزمایش جدیدی موسوم به "نیروانا"(NIRVANA) برای تشخیص بیماری کووید-۱۹ شده‌اند.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، محققان اخیرا یک کیت تشخیصی جدید و قابل حمل به اندازه لپ تاپ ایجاد کرده‌اند که می‌تواند ویروس کرونا را در مدت زمان ۱۵ دقیقه شناسایی کند و در عرض سه ساعت نیز می‌تواند مشخص کند که آیا فرد به نوع بسیار عفونی این ویروس مبتلا است یا خیر.

این آزمایش"NIRVANA" نام دارد که این کلمه مخفف عبارت "توالی نانو حفره هم دما تقویت سریع ویروس برای تجزیه و تحلیل نزدیک به زمان حال"(nanopore sequencing of isothermal rapid viral amplification for near real-time analysis) است.

دستگاه توسعه یافته توسط محققان به اندازه لپ تاپ است و می‌تواند کووید-۱۹ را در ۱۵ دقیقه تشخیص دهد و همزمان می‌تواند آزمایشی برای تشخیص ویروس‌های دیگر با علائم مشابه مانند آنفلوانزا را نیز انجام دهد. گفتنی است آزمایش یاد شده می‌تواند عملیات تعیین توالی ژنتیکی را در عرض سه ساعت انجام دهد تا مشخص شود آیا فرد به ویروس جهش یافته مبتلا است یا خیر که دانستن این موضوع می‌تواند به متخصصان در تعیین سرعت انتشار ویروس کمک کند. در حال حاضر آزمایش دقیقی که برای تشخیص این بیماری مورد استفاده قرار می‌گیرد آزمایش پی.سی.آر /واکنش زنجیره‌ای پلیمراز است.

محققان مؤسسه مطالعات زیست‌شناسی سالک برای توسعه این آزمایش از فناوری تقویت پلیمراز آنزیم نوترکیب هم دما(RPA) استفاده کردند. در آزمایشات پی.سی.آر برای جدا کردن دی.ان.ای، آزمایشات می‌بایست در دمای بالا و پایین بچرخند تا بتوان دی.ان.ای را جدا و مواد ژنتیکی ویروسی را پیدا کرد اما در فناوری تقویت پلیمراز آنزیم نوترکیب هم دما از پروتئین‌ها برای انجام همان کار استفاده می‌شود و بسیار سریع‌تر از روش پی سی.آر است.

دکتر "مو لی"( Mo Li) استادیار علوم زیستی در دانشگاه علم و صنعت ملک عبدالله و محقق سابق مقطع فوق دکترا موسسه سالک گفت: ما به سرعت متوجه شدیم که می‌توانیم از این روش نه تنهابرای تشخیص کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲، بلکه سایر ویروس‌ها به طور همزمان استفاده کنیم.

پس از انجام آزمایشات محققان آزمایش نیروانا را برای تشخیص کووید-۱۹ و همچنین آنفلوانزای A آدنو ویروس انسانی و سایر ویروس‌های کرونا طراحی کردند.

محققان اظهار کردند از آنجا که این آزمایش سریع‌تر ، ارزان‌تر و قابل حمل‌تر از سایر آزمایشات است، می‌توان از آن برای تشخیص ویروس در مدارس یا فرودگاه‌ها استفاده نمود.

