رژیم درمانی با داروی فاویپیراویر اثری در کاهش مرگ و میر ناشی از کرونا ندارد

دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا از اجرای مطالعاتی در زمینه اثرات داروی فاویپیراویر در درمان بیماران مبتلا به کرونا خبر داد و گفت: نتایج این تحقیقات نشان داد که این دارو اثری در درمان مبتلایان به این بیماری ندارد.

به گزارش ایسنا، داروی فاویپیراویر، نوعی داروی ضدویروس محصول کشور ژاپن است که در این کشور صرفا برای بیماران مبتلا به آنفلوآنزای شدید مقاوم به سایر داروهای ضدویروس تجویز می‌شود و با شیوع جهانی ویروس کرونا این دارو به عنوان داروی درمانی این بیماری معرفی شد.

در حالی این دارو در داروخانه‌ها و یا مراکز درمانی برای مبتلایان به این ویروس تجویز می‌شود که نتایج اخیر محققان کشور نشان می‌دهد که این دارو در درمان این بیماری اثری ندارد.

دکتر مصطفی قانعی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به نتایج مطالعات محققان ایرانی بر روی اثرات داروی ضدویروس فاویپیراویر ساخت کشور ژاپن در بیماری کووید-۱۹ گفت: این تحقیقات در ۱۳ مرکز درمانی انجام شد و طی آن بیماران مبتلا به کرونا به دو دسته تقسیم بندی شدند که یک گروه داروی فاویپیرایر را دریافت کردند و گروه دیگر این دارو را دریافت نکردند.

وی ادامه داد: نتایج این تحقیقات نشان داد که تجویز داروی فاویپیراویر از اینکه بیماران به ICU منتقل نشوند و یا به دستگاه تنفس مصنوعی متصل نشوند، هیچ تاثیری ندارد.

قانعی خاطر نشان کرد: علاوه بر آن این مطالعات نشان داد که این دارو در جلوگیری از مرگ بیماران مبتلا اثری ندارد، ضمن آنکه فاویپیراویر موجب کاهش زمان ماندگاری بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان نخواهد شد.

دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا تاکید کرد: در این مطالعات به این جمع بندی رسیدیم که این دارو هیچ تاثیری دربیماران مبتلا ندارد.

به گفته وی، این طرح تحقیقاتی در ۱۳ مرکز مطالعاتی در سراسر کشور انجام شده است.

قانعی با تاکید بر اینکه نتایج این تحقیقات در مجله "الزویر" به عنوان معتبرترین ژورنال علمی منتشر شده است، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ دارویی جایگزین فاویپیراویر معرفی نشده است و نتایج مطالعات ما نیز نشان می‌دهد که این دارو در درمان این بیماری تاثیر ندارد.

به گزارش ایسنا این مطالعات با همکاری محققانی چون مسعود سلیمانی، مصطفی قانعی، مهدی باقری، علی قزوینی، انسیه واحدی، سید حسن سعادت، سید امین ستاره داران، اکرم انصاری‌فر، حسین بیگانه، داوود خلیلی، امیر حسین غزاله، محمدرضا حیدری، آرش مهذب، علی طاهری، ملیحه خرمداد، محمد مهدی اسدی، مسعود ناظمیه، مجتبی ورشوچی، سمانه عباسیان، علی بختیاری، سید جواد حسینی، معصومه شاهرخی، زینب یاسین، محمدعلی ذوهال، مریم قرائتی، نفیسه راستگو، رامین سامی، محمد جواد اسلامی، اکرم اصغری، منصور نمازی، شادی ضیایی، رعنا جعفری مقدم، سعید کلانتری، محمد معماریان، جواد خدادادی و محمد حسین افشاری با عنوان "Safety and efficacy of Favipiravir in moderate to severe SARS-CoV-2 pneumonia" اجرایی شده است.

