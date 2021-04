انجمن مهندسی صنایع دانشگاه‌های الزهرا، خواجه‌نصیر، یزد، علم‌وصنعت، خوارزمی، کارگاه پروژه محور «سیستم‌های پیشنهادگر در پایتون» به همراه انجام پروژه‌های واقعی را ‌برگزار می‌کنند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، "Introduction to Data Science modules in Python" ،"Data Mining Process Methodology" ،"Data Preparation in Python"،" Introduction to Recommendation Systems" و "Recommendation Systems Algorithms" از جمله مباحث و سرفصل هایی است که در این کارگاه ارائه خواهد شد.

این کارگاه با تدریس مهندس سجاد حیدری ـ مدرس دوره‌های آموزشی موسسات آموزش عالی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس از ۲ الی ۱۷ اردیبهشت روزهای پنجشنبه ساعت ۱۵ الی ۱۸ و روزهای جمعه ساعت ۱۵ الی ۱۹ به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به لینک https://evand.com/events/adviser-python مراجعه کنند.

انتهای پیام