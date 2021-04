تیم Zero To Hero و انجمن‌های علمی دانشگاه خوارزمی، دومین دوره مسابقه بزرگ برنامه‌نویسیCode On Road(کدزنی در دل شب) را برگزار می‌کنند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، مسابقات برنامه نویسی بهترین فرصت برای افرادی است که می‌خواهند مهارت خود را در کدنویسی بسنجند. برگزاری این مسابقات بیشتر از آنکه روی برد و باخت افراد تمرکز کند، موقعیتی را فراهم می‌کند که شرکت کنندگان بتوانند استعداد خود را در حل مسائل برنامه نویسی محک بزنند. دومین دوره مسابقه برنامه‌نویسی، روز پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ساعت برگزاری از ۲۲ تا ۲ بامداد برگزار می‌شود و به برگزیدگان مسابقه جوایز نقدی اهدا خواهد شد. علاقه‌مندان می توانند جهت ثبت نام از طریق لینک https://b2n.ir/CODE_ON_ROAD در سایت کوئرا اقدام کنند و جهت کسب اطلاعات بیشتر به کانال‌های انجمن علوم کامپیوتر: CS_KHU@، انجمن مهندسی کامپیوتر: CE_KHU@ و انجمن ای سی ام: ACMKHU@ مراجعه کنند. انتهای پیام