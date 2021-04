با افزایش تیم‌های لیگ قهرمانان آسیا، امکان رویارویی تیم‌های صدرنشین در مرحله یک هشتم نهایی وجود دارد و چه بسا در این مرحله دو تیم ایرانی به مصاف هم بروند.

به گزارش ایسنا، با افزایش تعداد تیم‌های لیگ قهرمانان آسیا به ۴۰ تیم، قوانین و شرایط صعود از گروه و حضور در مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات تغییر کرده است. در حالی که در گذشته، تیم‌های صدرنشین در مرحله حذفی با تیم‌های دوم گروه‌های مختلف دیدار می‌کردند، امسال شرایط تغییر کرده و امکان دارد دو تیم صدرنشین در دور گروهی به مصاف هم بروند و دست بر قضا، در تک دیدار این مرحله هم مهمان شوند.

طبق جدول اعلام شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، قرعه تیم‌ها در مرحله یک هشتم نهایی، به اسامی تیم‌های دوم راه یافته به مرحله بعد ارتباط دارد. در واقع با وجود حضور پنج تیم دوم، فقط سه تیمی که از نظر امتیازی شرایط بهتری داشته باشند، به مرحله یک هشتم نهایی راه خواهند یافت.

به همین علت، برنامه مرحله یک شانزدهم نهایی تیم‌ها هنوز مشخص نیست و شرایط پیچیده‌ای رقم خورده است. به طور مثال امکان دارد، استقلال و پرسپولیس در صورت صدرنشینی در دور گروهی، در مرحله بعد به هم برسند.

مثلا این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که استقلال و پرسپولیس صدرنشین گروه‌های C و E شوند و از طرف دیگر تیم‌های دوم گروه‌های A ،C و E به مرحله حذفی راه یابند. در این صورت پرسپولیس میزبان استقلال می‌شود.

یا در صورتی که پرسپولیس و فولاد صدرنشین گروه‌های E و D شوند و تیم‌های دوم گروه‌های A ،D و E به مرحله حذفی راه یابند، پرسپولیس میزبان فولاد می‌شود.

یا در شرایطی که استقلال و تراکتور در گروه‌های B و D صدرنشین شوند و تیم‌های دوم از گروه‌های B ،D و E به مرحله یک هشتم نهایی صعود کنند، استقلال میزبان تراکتور می‌شود.

طبق جدول زیر، شرایط مختلف برای این مرحله توضیح داده شده و در صورتی که دو تیم صدرنشین با هم رو به رو شوند، علامت * به معنی تیم میزبان است.

به طور مثال اگر تیم‌های دوم گروه‌های A، B و C (ردیف اول در تصویر زیر) به مرحله یک هشتم نهایی صعود کنند، شرایط حاکم در این ردیف رقم می‌خورد که تیم‌های اول گروه A و B با هم دیدار می کنند و تیم اول گروه C با تیم دوم گروه A، تیم اول گروه D با تیم دوم گروه B و تیم اول گروه E با تیم دوم گروه C بازی خواهند کرد.

در این مرحله فقط امکان رویارویی تیم‌های هم‌گروه وجود ندارد. طبق پروتکل مسابقات، بازی‌ها در مرحله یک هشتم نهایی و یک چهارم نهایی به صورت تک بازی برگزار می‌شود و در مراحل نیمه‌نهایی و فینال به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد که از طریق قرعه کشی مشخص می‌شود.

