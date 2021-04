اعتراض ها به "سوپر لیگ" در جریان دیدار لیورپول در لیگ برتر

هواداران و باشگاه لیدزیونایتد در جریان دیدار با لیورپول به پیوستن این باشگاه به سوپر لیگ اعتراض کردند.

به گزارش ایسنا و به نقل از تایمز، دوشنبه شب در ادامه هفته سی و دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، لیدز میزبان لیورپول بود که این دیدار با تساوی یک بر یک همراه شد.

در این دیدار شاهد اعتراض های جالب توجهی به ایده برگزاری سوپرلیگ بودیم که توجه ها را به خود جلب کرد.

پیش از بازی یک بالگرد عبارت SAY NO TO SUPER LEAGUE را بر فراز آسمان نمایان کرد که حتی توجه یورگن کلوپ سرمربی تیم فوتبال لیورپول را نیز به خود جلب کرد.

بازیکنان لیدزیونایتد نیز هنگاک گرم کردن پیراهن هایی را پوشیده بودند که روی آن نوشته شده بود، با تلاش سهمیه حضور در لیگ قهرمانان را به دست بیاورید.

همچنین عده زیادی از هواداران لیورپول بیرون از ورزشگاه به انتقاد از پیوستن باشگاه خود به سوپر لیگ پرداختند و حتی پرچم باشگاه را به آتش کشیدند که یورگن کلوپ سرمربی باشگاه ضمن ابراز تاسف از اتفاقات پیش آماده عنوان کرد امیدوار است این تغییرات به سرانجام نرسد و تیم ها در همان فرمت قدیمی لیگ قهرمانان اروپا به میدان بروند.

دیدار لیورپول و لیدزیونایتد با تساوی یک بر یک به پایان رسید ولی این پایان ماجرا نبود و بعد از بازی هم سایت باشگاه لیدزیونایتد به تیم حریف طعنه زد و نوشت از یک باشگاه سوپرلیگی امتیاز گرفتیم.

