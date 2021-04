درگذشت استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو فرهنگستان علوم پزشکی

دکتر بهزاد دماری دانشیار گروه آموزشی پزشکی اجتماعی پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی درگذشت.

به گزارش ایسنا، دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در پیامی درگذشت دکتر بهزاد دماری دانشیار گروه آموزشی پزشکی اجتماعی پژوهشکده علوم اعصاب را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

" خبر درگذشت همکار ارجمند و پرتلاش جناب آقای دکتر بهزاد دماری، دانشیار گروه آموزشی پزشکی اجتماعی پژوهشکده علوم اعصاب که پس از تحمل سال‌ها رنج بیماری، دعوت حق را لبیک گفت، موجب تأسف و تألم شد.

فقدان این استاد ارزشمند که تا آخرین لحظات حیات، در امر پژوهش و تحقیق در زمینه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اصلاحات نظام بهداشت و درمان کشور فعالیت داشتند را به خانواده محترم ایشان، دانشجویان و دانشگاهیان، خصوصاً همکاران ایشان در پژوهشکده علوم اعصاب تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن فقید سعید، غفران و رحمت واسعه الهی و برای خانواده گرامی آن مرحوم صبر و اجر مسئلت می‌نمایم".

به گزارش ایسنا، دکتر دماری متولد سال ۱۳۵۲ تبریز بود و دارای سوابقی همچون عضویت در کانون سلامت همگانی انگلستان(Fellowship of faculty in Public Health(FFPH) ,Royal college of Physician-UK )( از ۲۰۱۱ ) ، راه اندازی واحد دیده بانی سلامت کشور ، موسسه ملی تحقیقات سلامت ( ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ ) ، مسئول راه اندازی و رئیس ایستگاه تحقیقات سلامت قزوین ( دانشگاه علوم پزشکی تهران) ( ۱۳۹۱ تاکنون ) ، مشاور و مجری طرح جامع سلامت استان قزوین ، ( ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲) ، مشاور ارشد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ارزشیابی قوانین ( ۱۳۹۱ تاکنون ) ، مشاور دفتر بهبود تغذیه جامعه و دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در استقرار اسناد ملی ( از ۱۳۹۱ تاکنون ) ، عضو شورای معین توسعه قطب های علمی علوم پزشکی ، معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( ۱۳۹۰ تاکنون ) ، عضو کمیته راهبری پروژه های پیوست سلامت ، معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( ۱۳۹۱ تاکنون) ، عضو گروه علمی سلامت معنوی ، فرهنگستان علوم پزشکی ایران ( ۱۳۹۱ ) ، عضو و دبیر گروه علمی سلامت اجتماعی ، فرهنگستان علوم پزشکی ایران ازسال ۱۳۹۱ ، عضو گروه علمی بهداشت و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی (۱۳۹۲ تاکنون) ، عضو شورای راهبردی سلامت شهرداری تهران ( ۱۳۸۹ تاکنون ) ، عضو کمیته علمی آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش استان تهران ( ۱۳۸۹ تاکنون ) ، کارشناس و مدیر برنامه های دو سالانه سازمان جهانی بهداشت در واحد سیاست گذاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ ) ، مسئول کمیته و مشاورارشد متودولوژِی تدوین برنامه پنجم توسعه کشور ، عضو تیم پروژه تدوین برنامه پنجم توسعه و عضو کارگروه برنامه ریزی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH) برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت ( ۱۳۸۷ ) ، مشاور علمی و عضوکمیته مطالعات راهبردی مدیریت بحران شهر تهران ، سازمان امداد و نجات هلال احمر جمهوری اسلامی ، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور، موسسه علمی – کاربردی هلال ایران ( در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ ) ، دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، کارشناس و مجری پروژه، (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ ) ، دبیرخانه شورای آموزش تخصصی پزشکی ، عضو کمیته رصد برنامه های راهبردی رشته های تخصصی ( ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷) بود.

از این استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۳۶ انگلیسی و ۴۶ مقاله فارسی و ۲۳ خلاصه مقالات همایش ها و همچنین ۴۳جلد کتاب برجای مانده است.

انتهای پیام