معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه‌ای به معاونان پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، فراخوان حمایت دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت (EMRO) از طرح‌های تحقیقاتی با موضوع « Advancing the implementation of WHO Global Initiative for Childhood Cancer in the Who/EMR » را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، بودجه طرح‌های این فراخوان، ۳۰ هزار دلار و مهلت فراخوان مذکور ۱۰ خردادماه سال جاری (۳۱ می سال ۲۰۲۱) است. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال فرم پروپوزال به لینک زیر مراجعه کنند: https://www.surveymonkey.com/r/CALL-۴-PROPOSALS بنابر اعلام وبدای دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی؛ در نامه معاونت تحقیقات وزارت بهداشت تاکید شده است که هرگونه سئوال می‌بایست فقط و فقط با نشانی‌های معرفی‌شده در فراخوان (emrgoncp@whp.int ،akulloa@who.int و hanafyr@who.int) مطرح شود و از تماس با معاونت تحقیقات و فناوری یا امور بین الملل ستاد وزارت بهداشت خودداری شود. انتهای پیام