تا فرا رسیدن ماه مارس سال جاری میلادی،‌ حدود شش میلیارد دلار در بخش تحقیق و توسعه واکسن‌های کرونا سرمایه‌گذاری شده است. آمریکا با صرف بیش از دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، در صدر فهرست بزرگترین پوشش‌دهندگان منابع مالی مربوط به تحقیق و توسعه واکسن‌های کرونا در جهان شناخته می‌شود. در داده‌های مورد بررسی «Knowledge Portal on lnnovation and Access to Medicines» مبلغ مربوط به سرمایه‌گذاری ایران در زمینه واکسن کووید-۱۹ ذکر نشده است.

گرافیک: پدرام آقایی منبع داده‌ها: Knowledge Portal on lnnovation and Access to Medicines