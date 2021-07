در رقابت عکاسی حوزه نجوم که توسط "رصدخانه سلطنتی گرینویچ" برگزار شده است، پنج تصویر استثنایی وجود دارند که در دوران قرنطینه به ثبت رسیده‌اند.

به گزارش ایسنا و به نقل از فوربس، شاید فکر کنید که بررسی ستارگان در محل زندگی شما به خاطر آلودگی نوری، غیرممکن است. در این گزارش، پنج عکاس حوزه ستاره‌شناسی را به شما معرفی می‌کنیم که تصاویری استثنایی را از مرکز برخی از بزرگترین شهرهای جهان ثبت کرده‌اند.

رقابت موسوم به "Astronomy Photographer of the Year" که توسط "رصدخانه سلطنتی گرینویچ"(Royal Observatory Greenwich) و با مشارکت مجله "BBC Sky at Night" برگزار شده، امسال بیش از ۴۵۰۰ شرکت‌کننده را از سراسر جهان پذیرفته است.

مجموعه تصاویر ارائه شده نشان می‌دهند که با وجود آلودگی نوری در شهرها می‌توان برخی از فعالیت‌های حوزه ستاره‌شناسی را در همه جای زمین انجام داد.

مسیر ماه کامل برفراز شهر خفته

این تصویر که کار "رمی لبلانک مسجر"(Rémi Leblanc-Messager) از فرانسه است، طی دوره قرنطینه و منع رفت و آمد در پاریس به ثبت رسیده است.

برای نشان دادن مسیر ماه، زمان‌بندی دقیقی مورد نیاز بود تا تصویر آسمان تاریک بلافاصله پس از غروب خورشید و بالا آمدن ماه از پشت ساختمان ثبت شود.

رد ستاره‌ها بر فراز لوجیازوی

تصویر ثبت شده توسط "دانینگ کای"(Daning Kai) از چین، رد ستاره‌ها را بر فراز منطقه "لوجیازوی"(Lujiazui) در شهر شانگهای چین نشان می‌دهد. آلودگی نوری در این منطقه، بسیار سنگین است اما امکان دیدن ستارگان در یک شب صاف وجود دارد.

این تصویر که در یک شب پاییزی ثبت شده است، امکان شناسایی سه ستاره مشهور در "کمربند شکارچی"(Orion's Belt) را در مرکز تصویر فراهم می‌کند.

این تصویر در اکتبر ۲۰۲۰ به ثبت رسیده است.

شفق قطبی در شهر مورمانسک

این تصویر توسط "ویتالی نوویکوف"(Vitaliy Novikov) از روسیه و در ژانویه سال ۲۰۲۰ به ثبت رسیده است.

نورهای شدید شهر "مورمانسک"(Murmansk) روسیه، شکل فریبنده‌ای به عکس می‌دهند؛ به همین دلیل عکاس مجبور شد تا منتظر یک شعله خورشیدی درخشان بماند که به شکل‌گیری شفق قطبی انجامید.

ماه کامل در مسکو

بالا آمدن ماه کامل در یک شهر همیشه تصویر جالبی را پدید می‌آورد و تصویر ثبت شده توسط "آنا کائونیس"(Anna Kaunis) از روسیه، یک نمونه از تصاویری است که می‌توان هر ۲۹ روز یک بار ثبت کرد. "ماه تندر"(Thunder Moon) در ژوئیه سال ۲۰۲۰ و در یک شب صاف رخ داد و کائونیس توانست آن را از منطقه "Hodynka" در مسکو ثبت کند.

طلوع خورشید از شهر جادویی

تصویر دیگری که در شانگهای به ثبت رسیده، کار "جیاجون هوا"(Jiajun Hua) از چین و ترکیبی از چهار تصویر است که طلوع خورشید را نشان می‌دهند. این تصویر در فوریه سال ۲۰۲۱ با فاصله ۱۶ کیلومتر از لوجیازوی ثبت شده است. این تنها زمانی است که ثبت تصویر بالا آمدن خورشید از پشت منطقه تجاری موسوم به "Central Business District" امکان‌پذیر می‌شود.

انتهای پیام