۳۷ برگزیده جشنواره فارابی معرفی شدند

در اختتامیه دوازدهمین دوره جشنواره فارابی از ۳۷ برگزیده این جشنواره در بخش‌های ۱۵ گانه علمی داخلی و بین المللی تقدیر شد.

به گزارش ایسنا، در دوازدهمین دوره جشنواره که امروز آیین اختتامیه آن با حضور منصور غلامی وزیر علوم و دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و دکتر حداد عادل رییس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی برگزار شد در گروه‌های علمی ۱۵ گانه که کلیه رشته های علوم انسانی و اسلامی را در بر می گیرد، ۴۴۵۸ اثر و در بخش بین الملل نیز ۲۸۱ اثر دریافت و بررسی شد و پس از داوری‌های چندگانه کمیته‌های علمی و شورای علمی جشنواره، از این تعداد اثر در رده سنی بزرگسال ۱۱ اثر و در رده سنی جوان ۸ اثر واجد امتیاز لازم به عنوان برگزیده یا شایسته تقدیر انتخاب شدند.

در بخش بین الملل نیز از میان آثار ارسالی از ۷ برگزیده از کشورهای ایتالیا، افغانستان، بلژیک، آلمان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان تقدیر به عمل آمد.

در بخش داخلی و بین الملل در مجموع ۲۶ اثر که در واقع نیم درصد آثار دریافتی است، امروز مورد تقدیر گرفتند و علاوه بر آن به پاس احترام به شخصیت های پیشگام مرحوم، پیشکسوت، مترجم برتر، نظریه پرداز برجسته، انجمن علمی برتر، نشریه علمی برتر از ۱۱ شخصیت تجلیل به عمل خواهد آمد.

در مجموع برگزیدگان دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی ۳۷ نفر است.

برگزیدگان دوازدهمین جشنواره فارابی در بخش شخصیت‌های علمی به این شرح است:

ردیف برگزیده جوایز شخصیت‌های پیشگام علوم انسانی و اسلامی مرحوم عزت الله نگهبان-پیشگام علوم انسانی در باستان شناسی لوح تقدیر رئیس جمهور / سردیس فارابی/ لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر کمیسیون ملی یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی مرحوم دکتر سید اسعد شیخ الاسلامی- پیشگام علوم اسلامی در فقه شافعی لوح تقدیر رئیس جمهور / سردیس فارابی/ لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر کمیسیون ملی یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی مرحوم دکتر داود فیرحی- پیشگام علوم انسانی و اسلامی در اندیشه سیاسی اسلام لوح تقدیر رئیس جمهور / سردیس فارابی/ لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر کمیسیون ملی یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی پیشکسوت علوم انسانی آیت الله سید محسن خرازی- پیشکسوت علوم اسلامی در فقه و اصول لوح تقدیر رئیس جمهور / سردیس فارابی/ لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر کمیسیون ملی یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی دکتر سید محمد رضوی- پیشکسوت علوم انسانی در علوم سیاسی لوح تقدیر رئیس جمهور / سردیس فارابی / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر کمیسیون ملی یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی دکتر ژاله آموزگار-پیشکسوت علوم انسانی در فرهنگ و زبان های باستانی ایران لوح تقدیر رئیس جمهور / سردیس فارابی / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر کمیسیون ملی یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی دکتر ضیاء موحد-پیشکسوت علوم انسانی در منطق جدید لوح تقدیر رئیس جمهور / سردیس فارابی / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر کمیسیون ملی یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی نظریه پرداز برجسته دکتر محمدرضا ریخته گران- در حوزه فلسفه لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر کمیسیون ملی یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی مترجم برتر دکتر منوچهر صانعی دره بیدی-در حوزه فلسفه لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر کمیسیون ملی یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی

در بخش انجمن ها و نشریات برتر، برگزیدگان به این شرح است:

ردیف برترین ها عنوان اثر جوایز ۱۰ انجمن علمی برتر انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ رئیس انجمن دکتر جوادی پور لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی ۱۱ نشریه علمی برتر International Journal of Information Science and Management (IJISM) سردبیر:دکتر قانع لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی

برترین‌های بخش بین الملل

ردیف نام گیرنده کشور سبب برگزیدگی جوایز ۱۲ دکتر آدریانو والریو رسی ایتالیا جمیع آثار در حوزه ایرانشناسی لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر کمیسیون ملی یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی ۱۳ دکتر عارف نوشاهی پاکستان جمیع آثار در حوزه ایرانشناسی لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر کمیسیون ملی یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی ۱۴ عنایت الله شهرانی افغانستان جمیع آثار در حوزه ایرانشناسی لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر کمیسیون ملی یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی ۱۵ دکتر پییر لوکاک بلژیک جمیع آثار در حوزه ایرانشناسی لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر کمیسیون ملی یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی ۱۶ دکتر بیرگیت هافمن آلمان جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی و ایران شناسی لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر کمیسیون ملی یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی ۱۷ دکتر الکسی خیسمتولین روسیه جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر کمیسیون ملی یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی ۱۸ دکتر میرزا ملااحمد تاجیکستان جمیع آثار در حوزه ایران شناسی و اسلام شناسی لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر کمیسیون ملی یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی

برگزیدگان ۱۵ گانه گروه‌های علمی جشنواره

در گروه اخلاق و ادیان و عرفان

دکتر فاطمه توفیقی با اثر کتاب Paul's Letters and the Construction of the European Self/ شایسته تقدیر بخش بزرگسال

دکتر سمیه خادمی با اثر رساله دکتری با عنوان "تحلیل ماهیت واردات قلبی از دیدگاه روبهان بقلی و ابن عربی.شایسته تقدیر بخش جوان

گروه تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی

بخش جوان هیچ اثری واجد امتیاز لازم به عنوان برگزیده یا شایسته تقدیر انتخاب نشد.

گروه حقوق

دکتر فردین مرادخانی با کتاب "مقدمات مشروطه خواهی(آشنایی ایرانیان با مفاهیم حقوقی در عصر قاجار)/شایسته تقدیر بخش بزرگسال

دکتر سید شهاب الدین موسوی زاده مرکیه با رساله دکتری با عنوان "زمینه فرهنگی قانون گرایی با تاکید بر مورد ایران/شایسته تقدیر بخش جوان

گروه زبان، ادبیات و زبان شناسی

دکتر محمد راسخ مهند با کتاب "نحو زبان فارسی- نگاهی نقشی رده شناختی"/شایسته تقدیر بخش بزرگسال

دکتر سعید مهدوی فر با رساله دکتری با عنوان"فرهنگنامه تحلیلی پشتوانه فرهنگی دیوان خاقانی/شایسته تقدیر بخش جوان

گروه علوم اجتماعی و علوم ارتباطات

دکتر یاسر باقری با رساله دکتری "میدان سیاستگذاری اجتماعی در ایران؛ تحلیل مناسبات قدرت در فرآیند سیاستگذاری اجتماعی ایران"/رتبه اول بخش جوان

گروه علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی

دکتر محمدامیر ریزوندی با رساله دکتری با عنوان "بررسی تقدم نهادها درگذر به اقتصاد دانش بنیان در ایران/شایسته تقدیر بخش بزرگسال

گروه علوم تربیتی، روانشناسی و علوم ورزشی

در این گروه هیچ اثری واجد امتیاز نشد.

گروه علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه‌ای

دکتر احمد مهربان دافساری با رساله دکتری با عنوان "تحلیل پدیده افراط‌گرایی مذهبی در خاورمیانه با تاکید بر مفهوم نوعصبیت (مطالعه موردی: گروه سلفی-تکفیری داعش)"/شایسته تقدیر بخش بزرگسال

علی نظیف پور با پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "استثناگرائی و سیاست خارجی ایران"/شایسته تقدیر بخش جوان

گروه علوم قرآنی، تفسیر و حدیث

دکتر مهدی حبیب اللهی با کتاب "کاربردشناسی جمله‌های مشابه در قرآن کریم" شایسته تقدیر بخش بزرگسال

حامد دهقانی فیروزآبادی با پایان نامه کارشناسی ارشد "رویکرد منبع گرایانه به روایات اهل بیت در معناشناسی قرآن"/برگزیده سوم بخش جوان

گروه فقه و اصول

هیچ برگزیده‌ای حائز امتیاز نشد.

گروه فلسفه، منظق و کلام

دکتر محمود هدایت افزا با رساله دکتری "معناداری صفات ذاتی خداوند در پرتو ترادف مفهومی (با تأکید بر آراء ابن سینا و شیخ احمد احسائی)" /شایسته تقدیر بخش بزرگسال

دکتر سید مسعود حسینی توشمانلویی با رساله دکتری "حقیقت نزد افلاطون از منظر هایدگر و کادامر"/برگزیده دوم بخش جوان

گروه فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری

دکتر زهرا ناصری با رساله دکتری "طراحی، تبیین مدل اثربخشی بازاریابی محتوایی در صنعت نشر ایران"/شایسته تقدیر بخش بزرگسال

در بخش جوان این گروه هیچ اثری واجد امتیاز لازم نشد.

گروه مطالعات هنر و زیبایی شناسی

محمد قدایی با پایان نامه ارشد "پژوهشی در سیر تاریخی و تطور مفهوم اصول در سنت خوشنویسی و متون فارسی مربوط به آن"/شایسته تقدیر بخش بزرگسال

حسین نخعی با کتاب "مسجد جامع ورامین، بازشناسی روند شکل گیری و سیر تحول"/ برگزیده دوم بخش جوان

در گروه‌های مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی و مطالعات میان رشته‌ای در بخش بزرگسال و جوان هیچ اثری واجد امتیاز لازم به عنوان برگزیده یا شایسته تقدیر نبوده است.

