نخستین شماره نشریه «پردازش»؛ گاهنامه علمی دانشجویی پردازش انجمن علمی مکاترونیک دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، "هوش مصنوعی و کاربرد آن در مهندسی سازه"، "تویوتا پریوس و مبدل های DC-DC"، "اثر سامانه‌های پیشگیری از تصادفات خودرو در کاهش میزان مرگ و میر"، "انقلاب صنعتی چهارم"، "کاربرد مکاترونیک در خودرو و سایر بخش‌های صنعت"، "Under-actuated Robots:An emerging research topic in robotics" و"Personal VTOL Aircrafts:the past, the present, the future " از جمله مطالب و مقالاتی است که در این شماره می خوانیم.

نخستین شماره نشریه «پردازش» به صاحب امتیازی انجمن علمی مهندسی مکاترونیک پردیس فنی و مهندسی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر مسئولی امیرحسین معماری و سردبیری فاطمه مهدیقلی به صورت گاهنامه منتشر شده است.

