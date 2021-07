استاد ایرانی؛ برنده جایزه کنگره جهانی روانپزشکی

جایزه فلوشیپ روانپزشکان جوان بیست و یکمین کنگره جهانی روانپزشکی ( Young psychiatrist fellowship award of 21th world congress of Psychiatry)، به دکتر «فهیمه سعید»؛ روانپزشک و استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، اهدا می‌شود.

به گزارش ایسنا، انجمن جهانی روانپزشکان هر سال کنگره جهانی روانپزشکی را در یکی از کشورهای دنیا برگزار می‌کند که امسال، در مهرماه، به‌صورت مجازی و به میزبانی کشور کلمبیا برگزار می‌شود.

براساس این گزارش، جایزه فلوشیپ روانپزشکان جوان این کنگره، جایزه‌ای در راستای حمایت مالی از روانپزشکان جوان علاقه‌مند به حوزه پژوهش در حیطه روانپزشکی است، که هر سال به تعداد محدودی از روانپزشکان جوان در سراسر دنیا و برای شرکت در این کنگره معتبر اعطا می شود.

این گزارش همچنین حاکیست که انتخاب دکتر «فهیمه سعید»؛ عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی به عنوان یکی از معدود روانپزشکان جوان که استحقاق دریافت این جایزه را داشته، به پیشینه علمی وی، توانمندی و قابلیت های فردی در راستای اهداف برگزاری کنگره، برمی‌گردد.

وی قرار است در کنگره امسال، با مشارکت دو متخصص از کشورهای دیگر، درباره « سلامت روان زنان » سخنرانی کند و یک مقاله با موضوع « خودکشی » نیز ارائه دهد.

دکتر فهیمه سعید تاکنون موفق به دریافت جایزه "انجمن روانپزشکی و نورولوژی ژاپن" و "انجمن علمی روانپزشکان ایران" شده است.

وی با دریافت جایزه انجمن روانپزشکی و نورولوژی ژاپن Fellowship award of Japanese Society of Psychiatry and Neurology (2021) ، نام خود را به عنوان هشتمین ایرانی منتخب این جایزه، ثبت کرده است.

بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، دکتر سعید همچنین در سال گذشته به عنوان اولین نفر برای دریافت جایزه استاد داویدیان از انجمن علمی روانپزشکان ایران Davidian Award of Iranian Psychiatric association (2020) انتخاب شد.

