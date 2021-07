پیرو فراخوان دفتر منطقه‌ای WHO جهت حمایت از طرح‌های تحقیقاتی با موضوع سرطان کودکان (Childhood Cancer) در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰، نتیجه این فراخوان منتشر شد.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام دفتر سازمان جهانی بهداشت منطقه مدیترانه شرقی (EMRO)، استقبال کشورهای منطقه که به دنبال رفع موانع درمانی در سرطان کودکان هستند، از این فراخوان بالا بوده و ۴۰ محقق در ۱۸ کشور از ۲۲ کشور به ارسال طرح‌های تحقیقاتی در این فراخوان اقدام کرده و فرم آنلاین پروپوزال‌های تحقیقاتی را به طور کامل تکمیل کرده بودند؛ هرچند، تنها ۱۷ طرح به تایید وزارت‌های بهداشت مناطق رسیده و واجد شرایط جهت داوری شناخته شدند.

امتیازدهی پروپوزال‌ها توسط دو ارزیاب و بر اساس پنج شاخص‌: الف- قابلیت اثرگذاری طرح پژوهشی بر بهبود پیامدهای سرطان کودکان، ب- نوآوری، ج- قابلیت اندازه‌گیری ستاده‌های طرح پژوهشی، د- قابلیت طرح تحقیقاتی برای best practice شدن در منطقه و فراتر از آن و ه- توزیع عادلانه حمایت مالی در منطقه انجام شد. در نهایت شش طرح زیر به عنوان طرح‌های منتخب این فراخوان معرفی شدند. از ایران نیز طرح پیشنهادی دکتر علی قنبری مطلق با عنوان “Development of Iran National Cancer Control Program for Children (NCCPc): Within the Cure all Framework of GICC” مورد پذیرش قرار گرفت.

