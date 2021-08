دانشگاه امیرکبیر برترین دانشگاه صنعتی کشور در حوزه وب

بر اساس رتبه بندی وبومتریکس در سال ۲۰۲۱ میلادی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برترین رتبه بندی وب را در بین دانشگاه‌های صنعتی کشور کسب کرده است.

به گزارش ایسنا، بر پایه ویرایش ژوئیه سامانه رتبه‌بندی وبومتریکس (یا رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها) در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۷۰۴ مؤسسه ایرانی در لیست ۳۰ هزار موسسه‌ای این سامانه هستند که دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این رتبه بندی حضور داشت و براساس نتایج به دست آمده این دانشگاه رتبه نخست میان دانشگاه های صنعتی کشور را کسب کرده است.

هدف کلیدی از انتشار «وبومتریکس»، نه تنها رتبه‌بندی وبگاه‌ها، بلکه بهبود انتشارات وبی است. آزمایشگاه «سایبرمتریکس» سالانه دو ویرایش از نظام «وبومتریکس» در ماه‌های ژانویه و جولای منتشر می‌کند.

به نقل از دانشگاه امیرکبیر، پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی و دسترسی به دیگر منابع دانشگاهی از نخستین هدف‌های این نظام رتبه‌بندی است.

همچنین، تاثیر (یا مشاهده‌پذیری)، دسترسی (یا شفافیت/ باز بودن) و سرآمدی (پژوهش) سنجه‌هایی هستند که «وبومتریکس» برای ارزیابی وبگاه مؤسسه‌ها به کار می‌برد.



بر اساس گزارش رتبه‌بندی مؤسسه وبومتریکس در ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی، «Harvard University» با بیشترین امتیاز پیشگام است و پس از آن «Stanford University»، «MIT»، «University of California Berkeley»، «University of Michigan»، «University of Oxford»، «University of Washington»، «Columbia University NY»، «Cornell University»، «University of Cambridge در جایگاه دوم تا دهم هستند.

