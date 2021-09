وبینار بین‌المللی "سلول‌های بنیادی و زیست‌شناسی تکوینی" با سخنرانی پروفسور حسین بهاروند و پروفسور اسکات گیلبرت برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی با همکاری مرکز آموزش‌های بین‌الملل این پژوهشگاه (مستقر در کیش)، وبینار بین‌المللی "سلول‌های بنیادی و زیست‌شناسی تکوینی" را در روز یکشنبه 28 شهریورماه 1400 از ساعت 19:30 الی 21 برگزار می‌کند. مخاطبین این دوره آموزشی، پژوهشگران و دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترای رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی و علوم‌پایه هستند.

پروفسور حسین بهاروند، رئیس پژوهشکده سلول‌های بنیادی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان، نویسنده مجموعه کتاب‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با موضوع Making Retinal Pigmented Epithelial Cells for Age-Related Mecular Degeneration‌ و پروفسور اسکات گیلبرت (Scott F. Gilbert)، استاد دانشگاه هلسینکی و موسسه Swartmore College، نویسنده کتاب‌های مرجع جهانی در حوزه سلول‌های بنیادی و زیست‌شناسی تکوینی با موضوع How symbiotic interactions are crucial for normal animal development در این وبینار سخنرانی خواهند کرد.

به شرکت‌کنندگان در این وبینار بین‌المللی، گواهی با امضای مشترک پروفسور بهاروند و پروفسور گیلبرت اعطا خواهد شد.

علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام (هزینه دوره 75 هزار تومان) به وب‌سایت معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 23562451-021 تماس حاصل نمایند.

