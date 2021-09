بهینه سازی دیتابیس وردپرس به چه صورت انجام می شود؟

اگر شما هم حتی اندکی با فضای CMSها یا سیستم‌های مدیریت محتوا آشنا باشید قطعا تاکنون بارها نام وردپرس را شنیده‌اید یا شاید با آن کار کرده باشید.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام هاستیدا، تا به امسال یعنی سال ۲۰۲۱ میلادی وردپرس عددی نزدیک به چهل درصد اینترنت را تامین کرده است. در میان سایت هایی که با CMSها ساخته شده‌اند، ۶۴ درصد تنها با وردپرس کار می کنند و هر ماه بیش از چهارصد میلیون نفر از سایت های وردپرسی بازدید می‌کنند. این آمارهای عظیم نشان از کاربردی بودن و وسعت طیف کاربران وردپرس دارد.

اما در برخی از موارد ممکن است اختلالات در بخش دیتابیس این سیستم به وجود بیاید که برای برطرف کردن آن باید تمهیدات خاصی را لحاظ کرد! در ادامه با ما همراه باشید تا اطلاعات کامل‌تری در خصوص این موارد بدانید.

بهینه‌ سازی دیتابیس چیست؟

دیتابیس یا پایگاه داده، منبع و اصطلاحا پایگاه کل اطلاعات سایت شما است، از جمله هر چیزی که شما در سایتتان می‌بینید یا بعضا مواردی که توسط شما قابل مشاهده نیست.

حال وقتی که شما برای مدتی در سایت فعالیت می‌کنید روز به روز به حجم دیتابیس شما افزوده می‌شود که در این میان بسیاری از این حجم شامل محتویات غیر ‌ضروری سایت است. برای مثال هنگامی که شما افزونه یا قالبی را در وردپرس نصب و پس از مدتی حذف می‌کنید تعدادی از فایل‌های این قالب یا افزونه در دیتابیس شما باقی خواهد ماند.

این به مرور باعث افزایش فایل‌های غیرضروری در دیتابیس سایت شما خواهد شد و نتیجه‌ی آن کاهش سرعت در تمام نقاط سایت خواهد بود. پس لازم است گاها پایگاه داده‌ی سایت خود را با توجه به میزان فعالیتتان بهینه سازی کنید چرا که باعث افزایش سرعت سایت و کاهش زمان پشتیبان گیری از سایت می‌شود.

حال که با فواید و لزوم بهینه سازی دیتابیس سایت وردپرسی خود آشنا شدید. به شما آموزش می دهیم که چطور می توانید به بهترین شکل ممکن، این بهینه سازی را انجام دهید. عموما بهینه سازی سایت وردپرس به دو صورت دستی و خودکار یا در واقع دستی یا با افزونه انجام می‌شود. در این مقاله آموزش هر دو نوع بهینه سازی را قرار می‌دهیم.

آموزش بهینه سازی دیتابیس وردپرس

برای شروع در هر دو نوع بهینه سازی ابتدا باید از دیتابیس سایت خود پشتیبان گیری کنید. این کار چندان سخت نیست و با افزونه‌های وردپرس نیز انجام می‌شود اما این کار قبل از انجام بهینه سازی سایت بسیار ضروری است چرا که تنها یک اشتباه می‌تواند شما را با مشکلات بزرگی در سایت‌تان مواجه کند.

بهینه سازی دیتابیس وردپرس با افزونه

بهینه سازی دیتابیس وردپرس با افزونه کار بسیار آسان و ساده‌ای است. ضمنا فرآیند بهینه سازی در این روش بسیار سریع‌تر و با کیفیت بالاتر انجام می‌شود. برای این کار ابتدا باید یک افزونه‌ بهینه سازی را در وردپرس نصب کرد. در حال حاضر یکی از بهترین افزونه‌های بهینه سازی وردپرس افزونه‌ wp-optimize است که از مخزن وردپرس نیز بصورت رایگان قابل دانلود است.

بلافاصله پس از فعال سازی موفق این افزونه می‌توانید منوی مربوط به آن را در پیشخوان سایت وردپرسی خود ببینید. روی این منو و سپس روی تب WP-Optimize کلیک کنید.‌ حال می‌توانید جدولی از داده‌های موجود در دیتابیس خود را مشاهده کنید. در مقابل نام هرکدام، دکمه‌ای با نام اجرای بهینه سازی قرار دارد که با کلیک بر روی آن داده‌ی مربوطه بهینه سازی می‌شود.‌ در صورتی که می‌خواهید تمام داده‌های موجود در پایگاه داده یا تعدادی از آنها را بهینه سازی کنید، می‌توانید ابتدا داده‌های موردنظر را از همان جدول انتخاب کرده سپس بر روی دکمه‌ اجرای تمام بهینه سازی انتخاب شده کلیک کنید تا فرآیند بهینه سازی شروع شود.

بهینه سازی دیتابیس وردپرس بصورت دستی

بهینه سازی بصورت دستی مدت بیش‌تری طول می‌کشد و کمی پیچیدگی بیش‌تری دارد. برای شروع نیاز است که شما به کنترل پنل هاست خود که توسط میزبان هاست به شما داده می‌شود مراجعه کنید. سپس به سی پنل یا دایرکت ادمین وارد شوید.

در آنجا گزینه‌ phpMyAdmin را انتخاب کنید. حال پایگاه داده‌ی خود که بر روی آن وردپرس را نصب کرده‌اید را از منوی سمت چپ انتخاب کنید تا جداول پایگاه داده برای شما باز شوند.

جداولی که مشاهده می‌کنید هرکدام مربوط به بخشی از سایت شما است. برای مثال جداول wp-comments و wp-commentmeta مربوط به بخش کامنت‌ها است.

اکنون از منوی بالا تب Structure را انتخاب کنید. حال می‌توانید لیست تمام جداول را ببینید. برای بهینه سازی یک جدول کافیست آن را انتخاب کرده به صورتی که تیک آن گزینه فعال شود سپس از باکس پایین لیست روی گزینه‌ Optimize table کلیک کنید.

برای انتخاب تمام جدول‌ها نیز می‌توانید گزینه‌ Check all را فعال کنید. در صورتی که پس از چند ثانیه پیغام Your SQL query has been executed successfully را مشاهده کردید به این معنا است که بهینه سازی با موفقیت انجام شده‌ است. مجددا تاکید می‌کنیم حتما قبل از انجام هر کاری در دیتابیس از آن پشتیبان گیری کنید تا در صورت اشتباه بتوان فایل دیتابیس سالم را درون ریزی کرد.

در این مقاله سعی داشتیم که شما را با روش‌های بهینه سازی دیتابیس وردپرس بدون نیاز به هیچ‌گونه کدنویسی آشنا کنیم و امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

