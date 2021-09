در دوران شیوع کرونا، بیش از ۲۰۰ پایان نامه و ۱۵۰ طرح پژوهشی در کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی پژوهشکده علوم دارویی بررسی شده‌ و کد اخلاق دریافت کردند.

به گزارش ایسنا، در پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دوران شیوع کرونا، ۲۳ طرح تحقیقاتی در قالب گروه‌های تخصصی چهارده گانه زیر مجموعه این پژوهشکده، به انجام رسیده است. تعدادی از طرح‌های انجام شده در این پژوهشکده منجر به پروتکل یا راهنمای کشوری و تعدادی دیگر منجر به تولید محصول خاص یا تجهیزات شده اند. عضویت در «شبکه ملی آزمایشگاهی» به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو و همچنین ایجاد "دفتر نوآوری و بازرگانی فناوری" از جمله‌ی این موارد هستند.

بنا بر اعلام این پژوهشکده، در سه سال گذشته در مجموع ۱۳۷ مقاله در ژورنال های معتبر بین المللی توسط استادان پژوهشکده علوم دارویی به چاپ رسیده است.

علاوه بر این، در دوران شیوع کرونا تعدادی وبینار بین المللی با موضوع اختصاصی کووید-۱۹ در این پژوهشکده برگزار شده که عناوین آن‌ها به شرح زیر است:

COVID-۱۹ and the nervous system from various aspects. Hold by the cooperation of the Center of Excellence for Brain and Nervous System Surgeries and TIPS. ۲۰۲۰

COVID-۱۹ and Diabetes and Microbiota. Hold by the collaboration of the Endocrinology and Metabolism Research Institute and TIPS. ۲۰۲۱

Digital Transformation in Higher Education; Emerging Challenges and Future Opportunities hold by COMSTECH Inter-Islamic Network on Virtual Universities and TIPS. ۲۰۲۰

محققان این پژوهشکده در دوران شیوع کرونا مقالاتی را در مورد این بیماری منتشر کرده‌اند که عناوین آن‌ها در ادامه بیان شده است:

Digital Transformation in Higher Education; Emerging Challenges and Future Opportunities. Part ۱. ۲۰۲۰ with the Islamic-World Academy of Science (IAS).

The urgent need for integrated science to fight the COVID-۱۹ pandemic and beyond. ۲۰۲۰. With the cooperation of USERN members.

Transformation in Higher Education; Emerging Challenges and Future Opportunities. Part ۲. ۲۰۲۰ with the IAS.

The under-reported role of toxic substance exposures in the COVID-۱۹ pandemic.

در دوران شیوع کووید-۱۹ کتاب‌های "مسائل عمده داروسازی در بحران کرونا: بخش دارویی (فصل ۲۱ از کتاب سلامت و بحران کووید-۱۹ در جمهوری اسلامی ایران)"، "مسائل عمده داروسازی در بحران کرونا: بخش واکسن (فصل ۲۲ از کتاب سلامت و بحران کووید-۱۹ در جمهوری اسلامی ایران)"و همچنین "تحلیلی بر بحران کووید ۱۹ در ایران و جهان (ستاد فرماندهی بحران کرونای استان تهران): فصل ۱۰ : نقش دارودرمانی در بیماری کووید۱۹" از جمله تالیفات مرتبط با کرونا بوده است. در این دوران، ثبت پتنت جهانی با عنوان Vaccine candidate for periodontitis. Patent No.: US ۱۰,۸۳۵,۵۹۱ B۲, Nov. ۱۷, ۲۰۲۰, Inventor نیز توسط پژوهشگران این مرکز انجام شده است.

بنا بر اعلام پژوهشکده‌ی علوم دارویی، در دوره شیوع کرونا بیش از ۲۰۰ پایان نامه و ۱۵۰ طرح پژوهشی در کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی پژوهشکده علوم دارویی بررسی شده‌اند و کد اخلاق دریافت کرده‌اند.

انتهای پیام