انتخاب طرح پژوهشی استاد امیرکبیر در فراخوان صندوق علمی راه ابریشم

طرح پژوهشی دکتر محمدجعفر کرمانی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان طرح پیشنهادی منتخب ششمین فراخوان صندوق علمی راه ابریشم برگزیده شد.

به گزارش ایسنا، در ششمین فراخوان مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) و آکادمی علوم چین (CAS)، طرح پژوهشی ملی دکتر محمدجعفر کرمانی، عضو هیات علمی گروه حرارت و سیالات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان یکی از پنج طرح پیشنهادی منتخب در «فراخوان مشترک صندوق علمی راه ابریشم (SRSF)، برگزیده شد.

طرح پژوهشی این استاد دانشگاه با عنوان Design, simulation, manufacturing and test of an innovative foam-based PEM fuel cell stack of upgraded power density for vehicles and combined heat and power systems در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و در همکاری با موسسه تبدیل انرژی گوانجوی آکادمی علوم چین به صورت مشترک تهیه شده است.

در ششمین فراخوان این صندوق که در راستای فعالیت‌های پژوهشی مشترک میان محققان ایرانی و محققان آکادمی علوم چین در دو قالب «پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک» و «کارگاه‌های مشترک» اعلام و اجرایی شده، پیشنهادهای طرح های پژوهشی مشترک از دانشگاه ها و موسسات سراسر کشور در زمینه های انرژی‌های تجدیدپذیر و مهندسی زیستی و کارگاه‌های مشترک در حوزه‌های علوم آب، فناوری نانو و مهندسی زیستی به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ارسال شد.

بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پس از بررسی و ارزیابی علمی، پنج طرح پژوهشی و چهار کارگاه مشترک میان پژوهشگران ایرانی و چینی پذیرفته شده و از آن‌ها حمایت مالی صورت خواهد گرفت.

