نایک به دنبال ساخت کفش مجازی در دنیای "متاورس"

به دنبال انتشار ایده ساخت دنیای مجازی "متاورس، شرکت "نایک" چندین درخواست ثبت نماد بازرگانی امضا کرده که نشان می‌دهد این شرکت در آینده‌ای نه چندان دور کفش و پوشاک مجازی خود را خواهد فروخت.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی‌میل، "جاش گربن" (Josh Gerben)، وکیل علامت‌های تجاری که بیش از شش هزار و ۵۰۰ درخواست علامت‌تجاری ثبت کرده است، می‌گوید که شرکت نایک واقع در اورگن در روز ۲۷ اکتبر چندین درخواست برای ثبت علامت‌های تجاری "NIKE" و "JUST DO IT" و لوگو تیک مانند خود ثبت کرده است. همچنین به گفته‌ی سی‌ان‌بی‌سی در روز ۲۸ اکتبر چندین درخواست دیگر برای لوگو "Jumpman" و "Air Jordan" نیز ثبت کرده است.

"گربن" در گفتگو با سی‌ان‌بی‌سی گفت: این درخواست‌ها به طور واضح در پاسخ به ایده متاورس است. او افزود که این درخواست از شرکت نایک در برابر استفاده از نام تجاری آن محافظت می‌کند. اگر می‌خواهید از نام‌تجاریتان در دنیای مجازی محافظت کنید بهتر است آن را برای کالاهای مجازی نیز ثبت کنید.

به گفته‌ی "The Fashion Law"، نایک به دنبال استخدام کارمندانی که مشاغل مرتبط با متاورس دارند، نیز هست. در روز ۲۳ اکتبر این شرکت یک آگهی استخدام برای یک طراح مجازی را نیز منتشر کرد.

نایک پیش از این نیز پوشاک خود را در دنیای مجازی استفاده کرده است.

به گزارش بلومبرگ، در سال ۲۰۱۹، شرکت "اپیک گیمز" (Epic Games) که سازنده بازی‌های محبوب فورتنایت است با نایک همکاری کرده است.

این شرکت همچنین با شرکت" Roblox" همکاری می‌کند. این اقدام یک هفته پس از آن‌که فیسبوک نام خود را به "متا" تغییر داد انجام شد.

"متا" قرار است به کاربران امکان کار و بازی در دنیایی مجازی را بدهد. افراد وارد دنیایی مجازی خواهند شد و می‌توانند هرکاری که می‌خواهند انجام دهند و هرکسی که می‌خواهند باشند.

این افراد می‌توانند به مکان‌های دور بروند که در زندگی واقعی امکان آن وجود ندارد با کسانی دوست شوند که در زندگی واقعی آن‌ها را ملاقات نکرده‌اند و زمان زیادی را در دنیای مجازی متاورس که در آن مالک خانه مجازی هستند بگذرانند و به نظر می‌رسد شرکت نایک قصد ساخت و فروش کفش و لباس ورزشی در این دنیای مجازی را داشته باشد.

