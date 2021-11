یک شرکت زباله‌های پلاستیکی را به نفت مفید تبدیل می‌کند و قصد دارد سالانه ۳۰ هزار تن زباله پلاستیکی مخلوط را به نفت تبدیل کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، زمین با مشکل ضایعات پلاستیکی مواجه است. براساس برآوردهای اخیر، رودخانه‌ها سالانه ۱.۱۵ تا ۲.۴۱ میلیون تن پلاستیک را وارد اقیانوس‌ها می‌کنند که توده‌های زیادی از زباله‌های شناور را در اقیانوس‌ها موجب شده است و شاید معروف‌ترین آنها لکه بزرگ زباله در اقیانوس آرام باشد.

این لکه دارای سطحی به وسعت دو برابر ایالت تگزاس آمریکا است و با سرعت هشدار دهنده‌ای به رشد خود ادامه می‌دهد. به گزارش بلومبرگ، اکنون شرکت "هانیول اینترنشنال"(Honeywell International) می‌خواهد این پلاستیک‌ها را جمع آوری کند و آن را به نفتی تبدیل کند که به اندازه کافی برای فرآوری در پالایشگاه مناسب باشد.

این شرکت که تجهیزات اتوماسیون و قطعات هواپیما را نیز تولید می‌کند، در حال همکاری با یک شرکت اسپانیایی به نام "سکیر اس‌ای"(Sacyr SA) برای مهندسی اولین کارخانه بر پایه این فناوری جدید است.

انتظار می‌رود این کارخانه هر ساله ۳۰ هزار تن زباله پلاستیکی مخلوط و کم ارزش را به خوراک پالایشگاهی تبدیل کند.

این فرآیند پیچیده برای دهه‌ها در حال توسعه بوده است تا ناخالصی‌های موجود در هیدروکربن‌ها را قبل از تبدیل آنها به سوخت و پلاستیک بهتر فیلتر کنند. همچنین روش‌هایی در حال توسعه برای کمک به تمایز بین پلاستیک‌های مفید و زباله‌هایی هستند که باید دور ریخته شوند.

"گاوین تاولر" مدیر ارشد فناوری در واحد مواد و فناوری این شرکت می‌گوید: اکنون ما در نقطه‌ای هستیم که فناوری جمع‌آوری و فناوری تبدیل می‌توانند با هم سازگار شوند. ما می‌توانیم زباله‌های پلاستیکی مخلوط را مدیریت کنیم. ما می‌توانیم آن را به نفت باکیفیت تبدیل کنیم.

شرکت "هانیول" تخمین می‌زند که پلاستیک ساخته شده با استفاده از روش‌های جدید باعث کاهش ۵۷ درصدی انتشار کربن دی اکسید در مقایسه با تولید همان مقدار پلاستیک بکر از خوراک‌های فسیلی می‌شود.

مطالعه جدیدی که به تازگی در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است، همچنین روش جدیدی را برای تبدیل پلاستیک‌ها به نفت پیشنهاد کرده است که می‌تواند از هدر رفت بیشتر جلوگیری کند.

این نشانه دلگرم‌کننده‌ای است که نشان می‌دهد سازمان‌های بیشتری شروع به مقابله با موضوع بسیار مهم مدیریت زباله‌های پلاستیکی کرده‌اند.

