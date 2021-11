انجمن علمی دانشجویی فیزیک مهندسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) – مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، چهارمین شماره نشریه پتانسیل را منتشر کرد.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، این نشریه با مدیرمسئولی آرزو پرهیزگاری و سردبیری زهرا مقدم به زبان انگلیسی منتشر می‌شود.

برخی از عناوین مطالب این نشریه به شرح زیر است:

- Article about HIGH PRESSURE ON SUPERCONDUCTIVITY

- Why is the arrow of time one_sided

- Astronomical information

- Training software

همچنین خوانندگان، می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام به شناسه @physicsbzte_admin با مسئولان نشریه، به اشتراک بگذارند.

انتهای پیام