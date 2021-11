قرار گرفتن دو مقاله در جمع مقالات پر استناد WOS

مقاله دو عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در جمع مقالات پراستناد پایگاه web of science قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، دکتر حسین ذوالقرنین، معاون پژوهش و فناوری این دانشگاه گفت: مقاله دکتر فواد بوعذار و دکتر کمال غانمی اعضای هیأت علمی گروه شیمی دریا با عنوان:

" Phycosynthesis and Enhanced Photocatalytic Activity of Zinc Oxide Nanoparticles Toward Organosulfur Pollutants " در سال ۲۰۱۹ در مجله "SCIENTIFIC REPORTS" که در پایگاه داده Web of Science (WOS) نمایه می‌شود، به چاپ رسیده است و در 2021 July/August ، مقاله پراستناد (Highly Cited Paper) در رشته شیمی برگزیده شده است.

وی افزود: پیش از این مقالات دکتر سعید کیوان شکوه و دکترامیرپرویز سلاطی و دکترحسین پاشا زانوسی اعضای هیات علمی این دانشگاه با عنوان:

"Effects of different levels of dietary selenium nanoparticles on growth performance, muscle composition, blood biochemical profiles and antioxidant status of common carp (Cyprinus carpio)" در مجله "AQUACULTURE" در گروه علوم گیاهی و جانوری همچنین مقاله محمد نادری دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا با عنوان :"Developmental exposure of zebrafish (Danio rerio) to bisphenol-S impairs subsequent reproduction potential and hormonal balance in adults"در مجله: "AQUATIC TOXICOLOGY" و مقاله دکترمهدی حاتمی، عضو هیات علمی سابق این دانشگاه، با عنوان :

"A novel modified carbon paste electrode based on NiO/CNTs nanocomposite and (9, 10-dihydro-9, 10-ethanoanthracene-11, 12-dicarboximido)-4-ethylbenzene-1, 2-diol as a mediator for simultaneous determination of cysteamine, nicotinamide adenine dinucleotide and folic acid"

در مجله : "BIOSENSORS & BIOELECTRONIC" در لیست مقالات پراستناد دانشگاه قرار گرفته اند.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، دکتر ذوالقرنین در این باره اظهار کرد: مقاله پر استناد به مقاله‌ای اطلاق می‌شود که از لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در رشته موضوعی خود در زمره مقالات یک درصد برتر قرار گرفته است.

انتهای پیام