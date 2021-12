محققان یکی از شرکت‌های فناور با همکاری پژوهشگران دانشگاهی هیدروژل خود ترمیم‌ شونده تولید کردند که قادر به جذب امواج فرابنفش، فروسرخ و مایکروویو است و با اعمال آن بر روی پنجره‌های دوجداره امواج فروسرخ جذب می‌شوند.

به گزارش ایسنا، رضا پیمانفر، محقق پسادکتری فتونیک دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده مسئول مقاله تدوین شده از این طرح درباره ضرورت انجام این طرح گفت: هیدروژل خود ترمیم‌ شونده تولید شده در این تحقیق با قابلیت صرفه‌جویی انرژی و جذب امواج الکترومغناطیس در ناحیه فرابنفش و مایکروویو، در ناحیه مرئی شفاف بوده و به روش آزمایشگاهی ساده و مواد اولیه ارزان تهیه شد.

وی با بیان اینکه با توجه به گرم‌شدن کره زمین و استفاده فراوان از سوخت‌های فسیلی و همچنین مخاطرات ناشی از امواج الکترومغناطیس، استفاده از این ساختارهای جاذب، اجتناب‌ناپذیر است، اظهار کرد: امروزه با پیشرفت روزافزون علم و فناوری و استفاده مکرر از وسایل الکترونیکی، رایانه، تلفن همراه، اینترنت‌های نسل جدید ۵G و غیره، امواج مضر الکترومغناطیس در ناحیه مایکروویو رو به افزایش است و این امر باعث بروز انواع سرطان، نازایی و مشکلات روانی و سایر بیماری‌های بدخیم و آسیب به محیط زیست پیرامون می‌شوند، از این رو در تیم تحقیقاتی این شرکت تلاش کردیم با استفاده از روشی نوین با جذب امواج، از معضلات ناشی از این امواج جلوگیری کنیم.

پیمانفر درباره ویژگی‌های این طرح گفت: هیدروژل خودترمیم‌ شونده قابل استفاده در پنجره‌های دوجداره است که قابلیت جذب امواج فروسرخ ناشی از نور دریافتی ما از خورشید (تا ۵۰ درصد) و همچنین امواج فرابنفش و مایکروویو را دارد؛ از این رو این محصول در تصفیه و پالایش محیط زیست موثر است، ضمن آنکه از آسیب‌های بعدی انسانی جلوگیری می‌کند.

به گفته وی این هیدروژل در ناحیه مرئی شفاف بوده و این باعث می‌شود که این ساختار به عنوان پرکننده‌ پنجره و سایر وسایلی که به ساختار شفاف با قابلیت جذب امواج در نواحی چون شیشه‌های دوجداره و لمینت در هواپیماها و اتومبیل‌ها نیاز است، به کار رود.

مجری طرح با بیان اینکه خواص نوری، مکانیکی، خودترمیم‌شوندگی و جذب امواج الکترومغناطیس این هیدروژل با استفاده از نانوساختارهای اضافه‌شده قابل تنظیم است، ادامه داد: تیم تحقیقاتی ما در حال تقویت و توسعه محصولات جاذب امواج مضر الکترومغناطیس با قابلیت صرفه‌جویی انرژی در سایر زمینه‌های مرتبط است، تولید برق ثانویه و ایجاد خواص ضد باکتری در این ساختار از رویکردهای مورد توجه است. اخیراً نیز در گروه‌های پژوهشی در دیگر کشورها هیدروژل بر پایه پلی‎‌وینیل الکل و اسید فسفریک ساخته شده و خاصیت ابرخازنی در آن مشاهده و بررسی شده است.

وی خاطر نشان کرد: این مقاله حاصل یک پروژه دانشگاهی با هدف ارتقای سلامت جامعه و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در مؤسسه آموزش عالی انرژی شهرستان ساوه انجام شده است و این پروژه زیر مجموعه‌ای از پروژه‌ای بزرگ‌تر در جهت تهیه و توسعه جاذب‌های امواج مضر الکترومغناطیس در ناحیه مایکروویو که شامل اینترنت‌های نسل جدید، پارازیت، رادار و سایر وسایل الکترونیک مدرن در زندگی هوشمند است که از ۷ سال قبل شروع شده است.

به نقل از ستاد نانو، این تحقیق از سوی دکتر رضا پیمانفر، محقق پسادکتری فتونیک دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده مسئول مقاله تدوین شده از این طرح و دکتر سید حسن توسلی، استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی و رئیس پژوهشکده لیزر و پلاسما و یکی از شرکت‌های دانش بنیان اجرایی شده و مقاله‌ آن با عنوان Preparation of self-healing hydrogel toward improving electromagnetic interference shielding and energy efficiency در نشریه Scientific Reports به چاپ رسیده است.

