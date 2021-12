انتشار مقاله استاد ایرانی در مجله Scientific Reports

مقاله علمی دکتر مهدی عسکری، عضو هیات ‌علمی رشته فیزیک دانشگاه سلمان فارسی کازرون، در مجله بین‌المللی Scientific Reports از گروه انتشارات نیچر به چاپ رسید.

به گزارش ایسنا، مقاله ISI دکتر مهدی عسکری، عضو هیات علمی رشته فیزیک دانشگاه سلمان فارسی کازرون، با عنوان « Non-Hermitian indirect exchange interaction in a topological insulator coupled to a ferromagnetic metal» در نشریه Scientific Reports از مجلات Q1 با ضریب تأثیر (IF) 4.379پذیرفته و در این نشریه منتشر شد.

عسکری در تشریح موضوع این مقاله توضیح داد: در مطالعه نظری دستگاه‌های فیزیکی، عمدتاً دستگاه ها منزوی (ایزوله) از محیط پیرامون در نظر گرفته می‌شوند. این در حالی است که در دنیای واقع، هیچ سیستمی کاملاً از اطراف خود ایزوله نیست و با یک منبع خارجی در تماس بوده و برهم کنش دارند. در این مقاله، سیستمی شامل عایق‌های توپولوژیک با ناخالصی ‌های مغناطیسی بر هم کنش‌کننده را در نظر گرفته و با فرض اینکه سیستم با محیط اطراف خود در ارتباط است، تاثیر محیط پیرامون بر رفتار بر هم کنشی اسپین ناخالصی‌ها را مورد مطالعه قرار دادیم.

عضو هیات علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون همچنین در این رابطه افزود: از آنجا که می‌توان اطلاعات کوانتومی را در اسپین ناخالصی‌های مغناطیسی ذخیره کرده و از آنها به عنوان حافظه استفاده کرد، آگاهی از نوع بر هم کنش آن ناخالصی ها در شرایط واقعی و در هنگام تماس با یک منبع خارجی می‌تواند کمک شایانی به طراحی بهتر این حافظه‌های کوانتومی داشته باشد. در این تحقیق متوجه شدیم که وجود محیطی شامل یک منبع فرومغناطیس منجر به ورود پارامترهای قابل تغییر بیشتری در مساله شده و توانایی ما را در کنترل و هدایت برهم کنش اسپین‌ها به شکل موثری افزایش می ‌دهد.

در همین راستا، دکتر غریب فاضل‌نیا، رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون خاطر نشان کرد: حضور و فعالیت اعضاء هیات علمی توانمند از جمله ظرفیت‌های غنی این دانشگاه است که زمینه‌ساز ارایه خدمات علمی و پژوهشی بهتر به دانشجویان این دانشگاه و رشد و ارتقاء آنها شده است.

بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، مجله Scientific Reports یکی از مجلات سطح اول با ضریب تاثیر (IF) 4.379 است. علاقمندان جهت دسترسی به این مقاله می‌توانند به آدرس https://www.nature.com/articles/s41598-021-01591-x مراجعه کنند.

