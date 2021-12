معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن معرفی برنامه‌های جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ این و اهتمام ویژه آن به توسعه فناوری و تعاملات صنعتی، از راه‌اندازی وب سایت جامع هفته پژوهش برای اولین بار خبر داد و افزود: مراسم روز پژوهش دانشگاه، دوشنبه ۲۲ آذرماه با حضور مقامات عالی کشوری برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، دکتر یونسیان در خصوص معرفی این برنامه‌ها گفت: مراسم روز پژوهش دانشگاه علم و صنعت، ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه ۲۲ آذرماه، در مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) و به صورت حضوری/ مجازی برگزار می‌شود که در آن ضمن سخنرانی مهمانان ویژه و رییس دانشگاه، گزارشی از فعالیت یک‌ساله پژوهش دانشگاه را ارائه و برنامه‌های آتی حوزه پژوهش را تبیین می‌کنم.



وی یادآور شد: به روال سال‌های قبل، منتخبین پژوهش در بخش‌های برترین‌های تعاملات صنعتی، برترین‌های اعتبار پژوهشی، فعالیت‌های قابل تقدیر و کارشناسان نمونه تقدیر می‌شوند. در کنار این مراسم و در سالن‌های جانبی مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) نیز نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه طی دو روز دایر خواهد بود که افتتاح این نمایشگاه، در روز ۲۱ آذرماه انجام می‌شود.

دکتر یونسیان با اشاره به برگزاری بیش از ۱۸ همایه (سیناپس) دانشگاه-صنعت، افزود: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت از هشت دفتر توسعه تعاملات صنعتی دانشگاه درخواست کرده است هر کدام، چند رویداد هدفمند را برنامه‌ریزی کنند، به گونه‌ای که در پایان هر رویداد، ارتباط اساتید و آن صنعت برقرار و رویداد، منجر به پروژه شود. هدف این رویدادها در واقع، ایجاد همایه‌های صنعتی است و هدف از آن صرفا سخنرانی نیست.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت با اشاره به برگزاری بیش از ۷۰ رویداد و فعالیت‌ درون دانشکده‌ای، گفت: امسال برای نخستین بار، فعالیت‌های درون‌ دانشکده‌ای چشمگیری را داریم و هر دانشکده، برنامه‌های خاص خود را در قالب وبینار و سخنرانی تخصصی برنامه‌ریزی می‌کند. همچنین در بخش رویدادهای دانشجویی، نمایشگاهی از فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی به مناسبت هفته پژوهش برگزار خواهد شد.

سخنرانی‌های علمی سخنرانان برجسته بین‌المللی

وی خاطرنشان کرد: امسال در بخش سخنرانی‌های علمی و کلیدی، سخنرانی کلیدی پروفسور کاظمی، استاد برجسته دانشگاه برکلی با موضوع "Physics-Based & Data-Driven Models for Biological Discovery & Medical Intervention" در تاریخ ۲۱ آذرماه و سخنرانی کلیدی پرفسور ‌داد،استاد برجسته دانشگاه MIT با موضوع "مدل‌سازی کوید ۱۹: پاندمی یگانه، پیامدهای چندگانه" در تاریخ ۲۲ آذر و وبینار تخصصی دکتر کریمی، استاد برجسته دانشگاه کینگز کالج لندن با موضوع

"Transposable Elements: Friends or Foes" برای ۲۳ آذرماه در نظر گرفته شده است. همچنین سخنرانی پروفسور رحمیم با عنوان "Artificial Intelligence and Medicine: Opportunities, Challenges and Best Practices" برای روز چهارشنبه ۲۴ آذرماه، برنامه‌ریزی شده است. سخنرانان مدعو یاد شده همگی از اساتید مطرح جهانی هستند و موضوعات روز دنیا را ارائه می‌دهند.

دکتر یونسیان گفت: دانشگاه علم و صنعت ایران امسال نیز در نمایشگاه بین‌المللی هفته پژوهش از ۲۳ تا ۲۷ آذرماه حضوری پررنگ خواهد داشت و در سالن شماره ۵ در غرفه‌ای به مساحت ۶۰ مترمربع، ۱۳۳ محصول و دستاورد فناورانه را در معرض بازدید قرار می‌دهد. همچنین حوزه نوآوری و توسعه فناوری نیز با برگزاری بیش از ۶ رویداد به معرفی فرصت‌های این حوزه در دو شاخه اساتید و دانشجویان خواهد پرداخت. طرح مدرسه کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت در این رویدادها معرفی خواهد شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت با بیان این که مراسم روز پژوهش دانشگاه، از طریق آپارات و LMS دانشگاه به صورت همزمان پخش می‌شود، یادآور شد: علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات برنامه‌های جشنواره پژوهش در بخش‌های مختلف رویدادهای حوزه نوآوری و توسعه فناوری؛ رویدادهای صنعتی؛ رویدادهای دانشجویی؛ سخنرانی‌های کلیدی و علمی؛ فعالیت دانشکده‌ها؛ گزارش عملکرد پژوهش؛ مراسم روز پژوهش و منتخبین پژوهش، به سایت هفته پژوهش دانشگاه به آدرس https://rw.iust.ac.ir/ مراجعه کنند.



