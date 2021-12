تاثیر گرد و غبار بر محصولات کشاورزی و هدر رفت آب در ایران

در پژوهش مشترک عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزوای و پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه کلن آلمان اثر گرد و غبار بر روی محصولات کشاورزی و هدر رفت آب در بخش وسیعی از مناطق مرکزی ایران بررسی شد.

به گزارش ایسنا، دکتر بروغنی، عضو هیئت‌علمی مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری در خصوص این پژوهش گفت: با توجه به موقعیت ایران در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان، از یک طرف در معرض سیستم‌های متعدد گردوغبار محلی و فرامنطقه‌ای است و از طرف دیگر با مشکل شدید کم آبی مواجه است.

عضو هیات علمی مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری با بیان این که محدودیت منابع آب و خاک به عنوان بستر اصلی تولیدات کشاورزی و نیز مصرف بیش از ۹۰ درصد از منابع آب در بخش کشاورزی، مسأله کم‌آبی را به گونه‌ای بسیار جدی فرا روی کشور قرار داده است، اظهار کرد: این تحقیق برای اولین بار تاثیر گرد و غبار را بر روی محصولات کشاورزی و هدررفت آب مورد بررسی قرار داده است.

دکتر بروغنی افزود: نتایج حاکی از آن است که سالانه نزدیک به ۴ میلیون تن گندم و ۳۸۱۱.۷۵ میلیون متر مکعب هدر رفت آب در اثر گرد و غبار بوجود می آید.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، این پژوهش با عنوان Assessment of the impact of dust aerosols on crop and water loss in the Great Salt Desert in Iran ، در مجله Computers and Electronics in Agriculture با ضریب تاثیر ۵.۶۵۵ که دومین مجله برتر در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی و جزء مجلات Q1 نیز است، منتشر شده است.

دسترسی به این مقاله از طریق لینک زیر امکان‌پذیر است:

Assessment of the impact of dust aerosols on crop and water loss in the Great Salt Desert in Iran

