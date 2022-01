با برگزاری همایش مجازی آخرین دستاوردهای اخیر کشور در حوزه سامانه‌های ریزمقیاس زیستی معرفی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا، همایش علمی تخصصی «دستاوردهای اخیر کشور در حوزه سامانه‌های ریزمقیاس زیستی، چالش‌ها و افق‌های پیش رو» از ۲۱ تا ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

شیوع بیماری کرونا، اهمیت تشخیص سریع و غربالگری و پژوهش‌های مرتبط با ساخت واکسن و دارو موجب شد تا سامانه‌های ریزمقیاس با کاربردهای زیستی و تشخیصی از اهمیت ویژه ای برخوردار شوند.

در ایران، با وجود پژوهش‌های به‌روز و درخور توجهی که در مراکز پژوهشی در حال انجام است، هنوز راه زیادی تا رسیدن به محصولات تجاری دراین حوزه در پیش رو است، ضمن آنکه با توجه به ماهیت بین رشته‌ای مباحث مرتبط با این سامانه‌ها، پیشرفت در این حوزه در گرو رشد متوازن در زمینه‌های مختلف مؤثر بر موضوع سامانه‌های مورد نظر است.

به نقل از ستاد نانو، بر این اساس این همایش با هدف برآورد سطح پیشرفت و توسعه بخش‌های مختلف فناوری‌های مرتبط با سامانه‌های ریزمقیاس زیستی و تشخیصی در کشور و نیز ایجاد بستر همکاری‌های بین رشته‌ای افراد فعال در این حوزه برگزار می‌شود.

تشخیص بر بالین (Point of Care)، اندام بر تراشه (Organ on a Chip)، آزمایشگاه روی تراشه (Lab on a Chip)، حسگرهای میکروالکترومکانیکی زیستی (BioMEMS) و دارو رسانی (Drug Delivery) از موضوعات مورد بحث در این همایش علمی است و طی آن آخرین دستاوردهای پژوهشگران سرآمد در این حوزه ارائه می‌شود.

