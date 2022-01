اثرات مثبت یک آزمایش خون برای افراد مبتلا به سرطان ریه

پژوهشگران آمریکایی، یک آزمایش خون ابداع کرده‌اند که می‌تواند افرادی را که ممکن است از غربالگری سرطان ریه سود ببرند، شناسایی کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیوزوایز، پژوهش جدیدی که در "مرکز سرطان ام.دی. اندرسون دانشگاه تگزاس"(The University of Texas MD Anderson Cancer Center) انجام شده است، نشان می‌دهد که یک آزمایش خون می‌تواند تعیین کند که چه کسی از غربالگری سرطان ریه سود می‌برد.

ارزیابی شخصی‌سازی‌شده خطر ابتلا به سرطان ریه، یک آزمایش خون را با پنلی متشکل از چهار نشانگر پروتئینی ترکیب می‌کند و یک مدل مستقل موسوم به "PLCOm2012" نیز سوابق مربوط به سیگار کشیدن را مورد بررسی قرار می‌دهد. این پژوهش، شرکت‌کنندگانی مبتلا به سرطان‌های پروستات، ریه، روده بزرگ و تخمدان را شامل می‌شد که حداقل ۱۰ سال سابقه سیگار کشیدن داشتند.

"سم هاناش"(Sam Hanash)، از پژوهشگران این پروژه گفت: ما می‌دانیم که درصد کمی از افرادی که واجد شرایط غربالگری سرطان ریه از طریق سی‌تی‌اسکن هستند، غربالگری را انجام می‌دهند. علاوه بر این، غربالگری با سی‌تی‌اسکن در بیشتر کشورها به راحتی در دسترس نیست. بنابراین، هدف ما طی سال‌های اخیر، ارائه یک آزمایش خون ساده بود که می‌تواند برای تعیین نیاز به غربالگری استفاده شود و آن را بسیار مؤثرتر کند. پژوهش ما برای نخستین بار نشان می‌دهد که آزمایش خون می‌تواند برای تعیین افرادی که ممکن است از غربالگری سرطان ریه سود ببرند، مفید باشد.

هاناش و همکارانش، نوعی آزمایش خون را ابداع کرده‌اند که گروهی از نشانگرهای زیستی را در خود جای داده است. آنها پیشتر این نشانگرهای زیستی را به عنوان عوامل پیش‌بینی‌کننده خطر سرطان ریه شناسایی کرده بودند. آنها از یک آزمایش کور برای ارزیابی عملکرد این پنل در ترکیب با مدل PLCOm2012 استفاده کردند که به طور مستقل برای پیش‌بینی خطر سرطان ریه در میان افرادی که پیشتر سیگار می‌کشیدند، توسعه و تأیید شده بود.

هاناش ادامه داد: زمانی که کار کردن روی آزمایش خون را آغاز کردیم، انواع گوناگونی از نشانگرها وجود داشت. ما طی دهه گذشته، تجزیه و تحلیل‌های بسیاری را انجام داده‌ایم تا به یک آزمایش مقرون‌ به‌ صرفه و ساده و در عین حال قوی دست یابیم که اصل راهنما در پژوهش ما بوده است.

پژوهشگران برای آزمایش ترکیب نشانگرهای خون با مدل PLCOm2012، بیش از ۱۰ هزار نمونه زیستی را تجزیه و تحلیل کردند که ۱۲۹۹ نمونه خون به دست آمده از ۵۵۲ شخص مبتلا به سرطان ریه و ۸۷۰۹ نمونه جمع‌آوری‌شده از ۲۱۹۳ نفر که سرطان ریه نداشتند را شامل می‌شد.

آزمایش خون ترکیب‌شده با مدل PLCOm2012 در میان افرادی که حداقل ۱۰ سال سابقه سیگار کشیدن داشتند، افزایش حساسیت را نشان داد.

هاناش اضافه کرد: یک آزمایش خون می‌تواند افرادی را که ممکن است از مزایای غربالگری سرطان ریه بهره‌مند شوند اما واجد شرایط نیستند، شناسایی کند. ده‌ها میلیون نفر در سراسر جهان می‌توانند از غربالگری سرطان ریه بهره‌مند شوند. اگر این آزمایش بتواند واجد شرایط بودن برای غربالگری را حتی تا پنج درصد بهبود ببخشد، فوق‌العاده تاثیرگذار خواهد بود.

اگرچه آزمایش خون می‌تواند به عنوان یک بررسی در آینده نزدیک اجرا شود اما دریافت تأیید "سازمان غذا و داروی آمریکا"(FDA) احتمالا نیاز به ارزیابی از طریق یک کارآزمایی بالینی آینده‌نگر دارد.

این پژوهش، در "The The Journal of Clinical Oncology" به چاپ رسید.

