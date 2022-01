برگزاری دوره آموزشی «عـلـم داده»

انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه‌های الزهرا، یزد، خواجه‌نصیر، خوارزمی و علم‌وصنعت ایران، دوره آموزشی «علم داده» را برگزار می‌ کنند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، "Introduction To Python And Data Bases" ،"Data Mining Process" ،"Data Mining Process" ،"Machine Learning Concepts" ،"What Is Deep Learning" و "Introduction To Big Data" بخشی از مباحث و سرفصل های آموزشی این دوره است.

این برنامه با تدریس مهندس سجاد حیدری ـ مشاور علم داده در حوزه‌های مختلف، از ٢١ بهمن‌ ماه روزهای پنج‌شنبه‌ و جمعه‌ ساعت ۱۴ الی ۱۸ برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به لینک https://b2n.ir/n30635 مراجعه کنند.

