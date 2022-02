ستاری: داور پنالتی ما را نگرفت

بازیکن تیم فوتبال هوادار می‌گوید داور در دیدار تیمش برابر استقلال بازیکنان هوادار را عصبی کرده بود.

به گزارش ایسنا، محمد ستاری پس از شکست دو بر یک تیمش برابر استقلال در هفته شانزدهم لیگ برتر اظهار کرد: در دقیقه ۹ یک پنالتی برای استقلال اعلام شد که کمی تمرکز ما را برهم زد. با این حال توانستیم در همان نیمه اول کار را جبران کنیم. به نظر من آقای داور تمرکز لازم را نداشت. روی یک صحنه معین عباسیان به شرایط زمین مسابقه اعتراض کرد و به او کارت زرد داد. در بین دو نیمه هم می‌گوید من می‌دانم بی جهت به تو کارت دادم و حواسم هست. این تیم ما را عصبی می‌کند. لحن صحبت داور با بازیکنان ما و تیم حریف متفاوت بود. به بازیکن خارجی آن‌ها می‌گوید "Please do not speak " اما به بازیکن ما می‌گوید صحبت کنید، کارت می‌دهم. این کار تیم را عصبی می‌کند.

وی افزود: استقلال تیم خوبی است اما ما روی یک شروع مجدد گل خوردیم. حیف شد و حسرت می‌خوریم. امیدوارم در آینده بهتر کار کنیم.

او در ادامه درباره صحنه‌ای که بازیکن استقلال توپی را به زمین مسابقه انداخت تا بازی متوقف شود هم گفت: روی این صحنه بازیکن آنها اخراج شد. این کار برای بازیکن تیم استقلال زشت بود. روی یک صحنه توپ به دست بازیکن استقلال خورد اما برای ما پنالتی نگرفتند. روی صحنه ۶۰ به ۴۰ را برای استقلال پنالتی گرفت اما صحنه واضح برای ما را پنالتی اعلام نکرد. روی صحنه گل هم کارشناسان گفتند خطا بود. ما روی دو شروع مجدد گل خوردیم که بحث زیادی داشتند.

انتهای پیام