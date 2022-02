با کمبود "زمین" در سیاره خود رو به رو هستیم

به گفته‌ی ۵۰ کارشناس برجسته، هیچ راه حل سریعی برای نجات سیاره "مصرف شده" ما وجود ندارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از بی‌بی‌سی، با توجه به آن که بخش عمده‌ای از سیاره ما در حال حاضر "مصرف شده" است جهان برای استفاده از زمین به شکلی پایدارتر و موثرتر با انتخاب‌های دشواری روبه‌رو است.

این پیامی است که ۵۰ کارشناس برجسته با توجه به اهمیت زمین‌ها در مقابله با چالش‌های موجود ارائه کرده‌اند.

مناطق وسیعی از زمین به طرح‌های بزرگ مبارزه با تغییرات آب و هوایی و از دست رفتن طبیعت اختصاص داده شده‌اند و در همین حال بشر برای تولید غذا و کاهش فقر به زمین‌های کشاورزی نیاز دارد.

دانشمندان باور دارند که زمین کافی بر روی این سیاره وجود ندارد که بتوان با آن به همه‌ی این موارد به طور همزمان رسیدگی کرد.

دکتر "آریان دی برموند"(Ariane de Bremond) از دانشگاه برن می‌گوید: ما روی یک سیاره "مصرف شده" زندگی می‌کنیم که در آن زمین‌های استفاده نشده، مزایای بسیار مهمی برای مردم دارند.

زمین کافی برای انجام همه‌ی کارها به طور همزمان وجود ندارد ما باید این موضوع را بفهمیم و راه‌های بهتری پیدا کنیم و این مستلزم انجام مذاکرات زیادی بین بخش‌های مختلف جامعه و ملت‌ها است.

این سند سیاستگذاری که در مجله‌ی "مقالات آکادمی علوم"(Proceedings of the Academy of Sciences) منتشر شده است، دلیل اهمیت زمین‌ها را در مجموعه‌ای از مشکلات پیش روی بشر تشریح می‌کند و از سیاستگذاران و سهامداران می‌خواهد تا برای رفع تصورات غلط در مورد استفاده از زمین و پایداری منابع تلاش کنند.

براساس این سند، زمین بسیار کمی برای توسعه کشاورزی، شهرنشینی، کاهش تغییرات آب و هوایی و حفاظت از تنوع زیستی وجود دارد.

سه چهارم از زمین‌های سیاره ما که با یخ پوشیده نشده‌اند، قبل‌تر تحت کشاورزی، شهرسازی و استخراج معادن قرار گرفته‌اند و اندک زمین‌های باقی مانده اغلب برای مردم محلی اهمیت بالایی دارند یا برای کاهش انتشار کربن و ایجاد فضا برای طبیعت مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

دکتر "کیسی رایان"(Casey Ryan) از دانشگاه ادینبرو گفت: زمین یک منبع محدود است و هیچ راه حل سریع و آسانی برای مقابله با این مشکل وجود ندارد.

به گفته‌ی کارشناسان در نظر گرفتن این موارد به سیاستگذاران کمک می‌کند تا با چالش‌های استفاده پایدار، عادلانه و موثر از زمین‌های سراسر جهان روبه‌رو شوند.

