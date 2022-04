آموزش مجازی برای دانشجویان اوکراینی و روسی بازمانده از تحصیل

دو مؤسسه بنیادی برای دانشجویان اوکراینی و روسی که به واسطه جنگ از تحصیل بازمانده‌اند، آموزش مجازی ارائه می‌دهند.

به گزارش ایسنا و به نقل از تایمز هایر اجوکیشن، دو مؤسسه بنیادنی برای دانشجویان و دانش‌پژوهانی که به واسطه یورش روسیه به اوکراین از تحصیل بازمانده‌اند، آموزش مجازی ارائه می‌دهد. این آموزش برای تمام کسانی است که در هر دو کشور به واسطه جنگ از تحصیل بازمانده‌اند.

"گاسان گوسینوف"، استاد دانشگاه آزاد برلین با جمعی از همکاران خود استعفا داد. آنها به همراه گروهی از اساتید اخراج شده "مدرسه عالی اقتصاد مسکو" توانستند "دانشگاه آزاد مجازی" (virtual Free University) را تاسیس کنند. "گوسینف" درباره شرایط دانشجویان روسی می‌گوید: پس از تهاجم به اوکراین و سرکوب سیاسی در روسیه، بسیاری از دانشجویان و دانشگاهیان، روسیه را ترک کردند و به کشورهایی مانند ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و قرقیزستان مهاجرت کردند. دانشجویان را نمی‌توان از محیط‌های آکادمیک دور کرد.

"دانشگاه نیو اروپا" (The University of New Europe)، یکی دیگر از دانشگاه‌های مجازی است که در سال 2021 در بلاروس تأسیس شد.

این دو مؤسسه پذیرای دانشجویان اوکراینی و روسی هستند که به واسطه جنگ از تحصیل بازمانده‌اند.

