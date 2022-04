بازیابی موشک با هیلکوپتر از دل آسمان

ماموریت بعدی شرکت "راکت لب"(Rocket Lab) شامل اقداماتی خواهد بود که پیش از این هرگز دیده نشده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، این شرکت مستقر در کالیفرنیا در تلاش است تا موشک دو بخشی خود موسوم به الکترون را که بخشی از آن قابل استفاده مجدد است طی اقدامی جالب پس از پرتاب در هوا بازیابی کند. در این طرح اولین بخش از موشک هنگامی که در حال سقوط از آسمان است با استفاده از هلیکوپتر بازیابی می‌شود. این کاری قابل توجه است که شرکت راکت لب برای اولین بار در طی ماموریت خود در روز ۱۹ آوریل انجام خواهد داد.

"پیتر بک"(Peter Beck)، مدیر عامل و موسس شرکت راکت لب در بیانیه‌ای روز گذشته گفت: ما برای ورود به مرحله بعدی بازیابی موشک الکترون هیجان‌زده هستیم.

وی افزود: ما عملیات‌های موفقیت‌آمیز زیادی داشته‌ایم و بخش‌های شبیه‌سازی شده زیادی را با استفاده از هلیکوپتر بازیابی کرده‌ایم و علاوه بر آن با موفقیت بخش اول موشک الکترون را در طی ماموریت‌های شانزدهم، بیستم و بیست و دوم از اقیانوس بازیابی کردیم.

اکنون زمان آن فرا رسیده که همه‌ی این موفقیت‌ها را کنار هم بگذاریم و برای اولین بار الکترون را در آسمان بازیابی کنیم.

ماموریت پیش رو موسوم به "There and Back Again" از پایگاه راکت لب در نیوزلند در شبه جزیره ماهیا در جزیره شمالی انجام خواهد گرفت و بیست و ششمین پرتاب مداری برای موشک ۱۸ متری الکترون و شرکت راکت‌لب را رقم خواهد زد.

هدف اصلی الکترون در این ماموریت رساندن ۳۴ ماهواره به مدار برای مشتریان مختلف است اما بازگشت پیشران آن به زمین توجه بسیاری را به خود جلب خواهد کرد.

حدود یک ساعت قبل از پرتاب، راکت لب یک هلیکوپتر سفارشی با نام "Sikorsky S-۹۲" را به موقعیت دریافت بخش اول موشک در فاصله ۱۸۰ کیلومتری سواحل نیوزیلند منتقل می‌کند. اگر همه‌ چیز طبق برنامه پیش برود دو بخش موشک الکترون حدود ۲.۵ دقیقه پس از پرتاب جدا خواهند شد و بخش دوم آن مسیر خود را برای رساندن ماهواره‌ها به مدار ادامه می‌دهد در حالی که بخش اول به سمت زمین بازمی‌گردد.

این پیشران زمانی که در حدود ۱۳ کیلومتری از سطح اقیانوس آرام قرار دارد یک چتر نجات باز می‌کند و با رسیدن به ارتفاع شش کیلومتری چتر اصلی را باز می‌کند.

این چترها سرعت سقوط پیشران را تا حدود ۳۶ کیلومتر بر ساعت کاهش می‌دهند. این سرعتی مناسب برای هلیکوپتر است تا به آن نزدیک شود و پیشران را در هوا بگیرد. بالگرد "Sikorsky" سپس این بخش از موشک را برای بررسی به زمین بازمی‌گرداند. اگرچه هیچ تضمینی وجود ندارد که اولین تلاش شرکت راکت‌لب موفقیت‌آمیز باشد.

بک می‌گوید: بازیابی یک موشک زمانی که به سمت زمین سقوط می‌کند کار آسانی نیست. انتظار می‌رود از این ماموریت چیزهای زیادی بیاموزیم.

استراتژی راکت‌لب در بازیابی موشک الکترون با کاری که شرکت اسپیس‌ایکس برای بازیابی موشک فالکون ۹ خود انجام می‌دهد متفاوت است. شرکت اسپیس‌ایکس قسمت‌های قابل بازیابی موشک خود را به صورت عمودی فرود می‌آورد. علت این تفاوت اندازه مختلف این دو موشک است. موشک فالکون ۹ بسیار بزرگ‌تر از موشک الکترون است و به همین دلیل می‌تواند سوخت کافی برای انجام ماموریت و بازگشت و فرود روی سکو را با خود حمل کند.

شرکت راکت‌لب در حال ساخت پرتابگری بزرگ‌تر به نام نوترون است که به گونه‌ای طراحی می‌شود که تا حدی قابل استفاده مجدد باشد. انتظار می‌رود نوترون برای اولین بار در سال ۲۰۲۴ پرتاب شود.

انتهای پیام