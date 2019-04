در پژوهش مشترک فاطمه میوانه، دانشجوی دکترای آب و هواشناسی شهری دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگرانی از دانشگاه‌های ووهان، ژیجیانگ، علوم و تکنولوژی ووهان، بیمارستان مرکزی بائوان، ارتباط ساعتی آلاینده های هوا (ذرات معلق PM۲.۵, PM۱۰) با مراجعان اورژانس(EDV) در چین بررسی شد.

به گزارش ایسنا، در این مقاله برای اولین بار و با نگاه جدیدی به بررسی ارتباط ساعتی آلاینده‌های هوا (ذرات معلق PM2.5, PM10) با مراجعین اورژانس (EDV) در چین پرداخته شده است.

با توجه به این که شهرهای چین از آلوده‌ترین مناطق جهان به حساب می‌آیند، این مطالعه در شهر Shenzen و در بین مراجعان اورژانسی انجام شده است. نتایج نشان مطالعه نشان داد آلاینده‌های هوا در فصل سرد بیشترین اثرات نامطلوب بر سلامت را داشته است و کودکان نیز در معرض‌ترین گروه در بین بیماران مراجعه کننده بودند.

نتایج این پژوهش در مقاله‌ای تحت عنوان:

Hourly associations between exposure to ambient particulate matter and emergency department visits in an urban population of Shenzhen,China در مجله معتبر atmospheric environment از انتشارات الزویر چاپ شده است. این مجله دارای IF: ۳.۷۰۸ بوده و جزو ۱۰ مجله برتر در زمینه مربوط است و دارای رتبه Q1 در نشریات علمی است.

طبق اعلام دانشگاه حکیم سبزواری، علاقه‌مندان برای دسترسی به مقاله می‌توانند به لینک زیر مراجعه کنند.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231019302365



انتهای پیام