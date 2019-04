اختراع پروفسور نیما امجدی، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان موفق به ثبت در اداره‌ ثبت اختراعات آمریکا شد.

به گزارش ایسنا، این اختراع با عنوان "سیستم استحصال انرژی پیزوالکتریک از چرخ‌های خودرو" است که به شماره B2 10.243.136 US در اداره ثبت اختراعات آمریکا (USPTO) ثبت شده است.



پروفسور نیما امجدی، استفاده از فناوری پیزوالکتریک برای بازیابی انرژی تلف شده در چرخ‌های خودرو را هدف اصلی در انجام تحقیقات و در نتیجه این اختراع عنوان کرد.



وی با بیان اینکه با ظهور خودروهای خودران و هیبریدی توجه بسیاری از محققان به سوی تأمین نیروی محرکه مناسب نظیر انرژی الکتریکی برای این وسایل نقلیه معطوف شده است، گفت: سیستم تولید توان الکتریکی از تایر خودرو یک مکانیزم مؤثر و مکمل تأمین توان در خودروهای هیبریدی است که تحقیقات اصلی بر روی این ایده با تشکیل تیم تحقیقاتی به سرپرستی من از سال ۱۳۹۲ آغاز شد.



پروفسور امجدی افزود: با توجه به بکر بودن این ایده، از همان ابتدا اختراعات متعددی (با شماره ثبت‌های ۸۵۱۱۹، ۸۲۱۳۸، ۸۲۷۱۷، ۸۳۰۶۶ و ۸۶۰۹۶) با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در این خصوص در کشور به ثبت رسید و موفق به دریافت دو گواهینامه تاییدیه علمی (به شماره ثبت‌های ۹۳۰۵۳۹۳، ۹۳۰۴۲۸۵) از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران هم شد.



وی تصریح کرد: در نهایت با بررسی‌های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این طرح موفق به دریافت حمایت ارزی برای ارسال اختراع به اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا (USPTO) شد.



پروفسور امجدی ادامه داد: پس از تلاش‌های فراوان و پاسخ‌گویی به سوالات و چالش‌های مطرح شده توسط داوران اداره ثبت اختراعات آمریکا در دو سال گذشته، این ایده در نهایت موفق به دریافت گواهینامه ثبت اختراع از آمریکا با نام "Piezoelectric energy harvesting system from vehicle’s tires" به شماره ثبت U.S. Patent 10,243,136 شد.



وی درباره کاربرد این اختراع گفت: با استفاده از این اختراع می‌توان منبع کمکی پایدار توان الکتریکی برای خودرو تأمین کرد، بدون آنکه نیاز به مولد الکتریکی اضافی (نظیر باتری یا دینام اضافی) باشد.



محقق طرح خاطرنشان کرد: تأمین هزینه ۱۳۰۰ دلاری وکالت حقوقی این اختراع پس از ثبت، علاوه بر تضمین مالکیت فکری تیم تحقیقاتی در طی بازه زمانی ۱۸ سال آینده، تجربه‌ای جدید در تثبیت مالکیت معنوی تیم تحقیقاتی دانشگاه سمنان در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا (USPTO) خواهد بود.



وی درباره شرط لازم برای تحقق تجاری‌سازی اختراع خود در داخل کشور گفت: توجه و حمایت دولت خصوصاً صنایع خودروسازی در تأمین هزینه‌های مورد نیاز برای تبدیل نمونه آزمایشگاهی به نمونه صنعتی شرط لازم برای تحقق تجاری‌سازی این اختراع در داخل کشور است.



