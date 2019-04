آژانس مسافرتی آنلاین "Kiwi.com" با شرکت هواپیماسازی "Zuri" همکاری کرده است تا یک هواپیمای بدون خلبان را توسعه دهند.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی‌میل، به زودی افراد اهل سفر می‌توانند تعطیلات رویایی را با استفاده از هواپیمای مسافربری بدون خلبان، برای خود رقم بزنند.

آژانس مسافرتی آنلاین Kiwi.com با شرکت فناوری‌های هوایی Zuri جمهوری چک همکاری کرده است تا یک هواپیمای مفهومی را که بتواند به طور کامل بدون خدمه پرواز کند، توسعه دهند.

توسعه دهندگان امیدوارند که نمونه اولیه این هواپیما بتواند تا مسافت ۴۳۴ مایل (۶۹۸ کیلومتر) پرواز کند که این مسافت معادل پرواز از لندن به آلمان است.

این هواپیما همانند پهپادها از فناوری "عمودپرواز" استفاده می‌کند و با استفاده از هشت موتور الکتریکی کار می‌کند.

در هواپیماهای عمود پرواز(Vertical Take off and Landing یا VTOL) نیروی برآر مورد نیاز مستقیماً توسط موتور فراهم می‌شود. شیوه متداول در هواپیماها برای برخاستن از روی باند بدین ترتیب است که هواپیما پس از رها شدن ترمز با حداکثر توان حرکت کرده تا به سرعت مشخصی که نیروی مورد نیاز برای جدا شدن از سطح زمین است برسد. این نوع هواپیماها برای تغییر جهت نیروی رانش موتور مجهز به سیستم کنترل بردار پیشرانه‌ای(Thrust vectoring) هستند.

طبق گفته شرکت" Zuri"، هواپیمای مفهومی مذکور قادر به حمل ۴ مسافر است. این هواپیما پهنای بال در حدود ۳۶ فوت (۱۱ متر) و وزنی در حدود تنها ۹۰۰ کیلوگرم خواهد داشت.

طراحی هواپیمای مذکور ترکیبی از بالگرد و هواپیما، با ملخ گردهای الکتریکی است که اجازه پرواز عمودی را به آن می‌دهند.

تصاویر مربوط به طرح مفهومی هواپیما است

