سریع‌ترین رایانه جهان موسوم به "فرانتی‌یر" که ۵۰ برابر سریع‌تر از ابررایانه کنونی "سامیت" است تا سال ۲۰۲۱ در آمریکا توسعه خواهد یافت.

به گزارش ایسنا، آمریکایی‌های بلندپرواز اخیراً اظهار کرده اند که طی دو سال آینده، سریع‌ترین رایانه جهان در دست ما خواهد بود.

"وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا" (US government's Department of Energy )، ۷ مه ۲۰۱۹، اعلام کرد طی انعقاد قراردادی ۶۰۰ میلیون دلاری با "شرکت کری" (Cray inc) ما تا سال ۲۰۲۱ سریع‌ترین رایانه در جهان را خواهیم ساخت.

"شرکت کری" نیز با همکاری شرکت آمریکایی سازنده پردازنده "دستگاه‌های میکرو پیشرفته" یا "ای‌ام‌دی" (AMD) قرار است تا سال ۲۰۲۱ این رؤیا را محقق سازند.

رایانه مذکور "فرانتییِر" (Frontier) نام خواهد داشت. "ریک پری" (Rick Perry) وزیر انرژی امریکا طی بیانیه‌ای رسمی گفت: عملکرد شگفت آور فرانتییِر باعث تثبیت توانایی کشور ما در زمینه علم در جهان خواهد شد. فرانتییِر سبب سرعت بخشیدن نوآوری در بخش هوش مصنوعی می‌شود.

این رایانه چقدر سریع است؟



برای قدرت بخشیدن به فرانتییر، انرژی کل طبقات یک ساختمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. شرکت" کری" معتقد است که فرانتییر محاسبات را تا ۵۰ برابر سریع‌تر از ابر رایانه‌ها کنونی انجام خواهد داد. در اینجا منظور از ابر رایانه، ابررایانه "سامیت"( Summit) آی. بی. ام و ۵۰۰ ابررایانه دیگر است. به گفته تیم توسعه دهندگان، این ابر رایانه قدرت پردازشی بیش از ۱.۵ اگزافلاپ خواهد داشت.

فرانتییر با حل محاسبات ۵۰ بار سریع‌تر از دیگر ابررایانه‌ها، به محققان در زمینه‌هایی نظیر انرژی، اقتصادی، آب و هوا و امنیت ملی کمک خواهد کرد. علاوه بر این، فرانتییر زمینه‌های یادگیری ماشین و تجزیه و تحلیل داده‌ها را با معرفی بخش جدید یادگیری عمیق مبتنی بر نورولوژیک، گسترش می‌دهد.

انتهای پیام