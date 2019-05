نخستین آزمایش موفق تاکسی هوایی الکتریکی در آلمان+فیلم

نخستین آزمایش تاکسی هوایی الکتریکی ۵ نفره ساخت استارت آپ آلمانی "لیلیوم"(Lilium) با موفقیت انجام شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، نخستین آزمایش عمود پرواز بدون سرنشین این تاکسی هوایی الکتریکی که در مقیاس کامل ساخته شده در اوایل ماه جاری با موفقیت انجام شد.

در هواپیماهای عمود پرواز(Vertical Take off and Landing یا VTOL) نیروی مورد نیاز مستقیماً توسط موتور فراهم می‌شود. شیوه متداول در هواپیماها برای برخاستن از روی باند بدین ترتیب است که هواپیما پس از رها شدن ترمز با ماکزیمم توان حرکت کرده تا به سرعت مشخصی که نیروی مورد نیاز برای جدا شدن از سطح زمین را فراهم می‌کند، برسد. این نوع هواپیماها برای تغییر جهت نیروی رانش موتور مجهز به سیستم کنترل بردار پیشرانه‌ای(Thrust vectoring) می‌باشند.

هواپیمای مذکور دارای ۳۶ موتور است که آن را قادر به صعود عمودی می‌سازد. حداکثر سرعت آن ۱۸۶ مایل بر ساعت(۳۰۰ کیلومتر بر ساعت) و با یک بار شارژ ۱۲۸ کیلومتر را می‌پیماید.

بنا بر گفته شرکت توسعه دهنده، تاکسی پرنده آنها می‌تواند مسافران را در عرض کمتر از یک ساعت از لندن به منچستر برساند.

این هواپیما که می‌تواند با یک خلبان یا در حالت "بدون خلبان"(drone mode) عمل کند، یک طراحی نسبتاً ساده دارد و فاقد دنباله، بدون استوانه، بدون پروانه و بدون جعبه دنده است که این امر به تیم طراحی اجازه داده تا بر ویژگی‌های دیگر مسافرپسند این هواپیما از جمله پنجره‌های پانوراما و "درهای بال‌پرنده‌ای"(gull-wing doors) تمرکز کنند.

در "بال‌پرنده‌ای" در برخی خودروها به عنوان درهای کناری طراحی و استفاده می‌شود. در حالی که بیشتر درهای خودرو به‌ طور بغلی و توسط یک لولا باز و بسته می‌شوند درب‌های بال‌پرنده‌ای به سمت بالا باز می‌شوند. در گونه‌ای از درب‌های بال‌پرنده‌ای لولای در به‌طور افقی در کنار در قرار گرفته و در به صورت اریب رو به بالا باز می‌شود. در گونه‌ای دیگر، لولای درب در کناره سقف و به‌طور عمودی نصب شده که در این حالت در به‌ طور کامل رو به بالا باز می‌شود. مزیت این مدل از درها اینست که به هنگام سوار و پیاده شدن در مناطق شلوغ شهری جای کم‌تری را برای باز و بسته شدن نیاز دارد.

به گفته "رمو گربر"(Remo Gerber) مدیر ارشد تجاری استارت آپ لیلیوم، آنها تنها طی مدت ۲۰ ماه و کمتر از دو سال موفق به ساخت این هواپیمای الکتریکی پنج نفره شده اند. به گفته وی تیم آنها در ابتدا متشکل از ۳۰ فرد بود اما در ادامه با جذب افراد متخصص بیشتر اکنون به ۳۰۰ نفر افزایش یافته است. به گفته شرکت لیلیوم، احتمالاً این هواپیما تا سال ۲۰۲۵ کار خود را به صورت رسمی آغاز خواهد کرد.

