پژوهشگران آمریکایی، روش جدیدی برای ساخت محصولات طبیعی ارائه داده‌اند که به هزینه و زمان کمتری نیاز دارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، طبیعت می‌تواند ترکیبات شیمیایی مورد نیاز انسان را برای کاربردهای گوناگون فراهم کند. این ترکیبات، در موارد گوناگونی از جمله ساخت محصولات دارویی و مصرفی به کار می‌روند. پژوهشگران "دانشگاه جنوب فلوریدا"(USF) سعی دارند با یک روش پیشرفته، شیوه تفکیک مولکول‌های مهم موجود در طبیعت را دگرگون کنند.

"رومان گونزالس"(Ramon Gonzalez)، استاد بخش شیمی و مهندسی پزشکی دانشگاه جنوب فلوریدا گفت: محصولات طبیعی گیاهی، در حال حاضر کاربرد گسترده‌ای در صنایع گوناگون دارند. ممکن است گیاه خاصی، مولکول‌های مورد نیاز برای تولید یک داروی مخصوص شیمی‌درمانی را در خود داشته باشد. تنها مشکل بزرگ مربوط به این محصولات، این است که استخراج آنها دشوار است و هزینه زیادی در بر دارد.

گونزالس و گروه پژوهشی او، تلاش خود را بر گروه خاصی از محصولات طبیعی گیاهی موسوم به "ایزوپرنوئید"(isoprenoid) متمرکز کردند. آنها توانستند با تولید بیش از ۵۰ هزار ایزوپرنوئید، متفاوت‌ترین گروه مولکول را از نظر ساختاری و شیمیایی ارائه دهند.

برای مثال، "لیکوپن"(Lycopene)، نوعی ایزوپرنوئید است که رنگ قرمز را به گوجه‌فرنگی و سبزیجات قرمز رنگ می‌دهد. لیکوپن می‌تواند به کاهش فشار خون، پیشگیری از بیماری قلبی و جلوگیری از چندین نوع سرطان کمک کند.

مرکبات نیز نوعی ایزوپرنوئید موسوم به "لیمونن"(limonene) را در بر دارند. لیمونن پس از استخراج می‌تواند برای فراهم کردن بوی لیمو یا پرتقال در مواد پاک کننده و یا طعم‌دهنده در داروهای گوناگون به کار رود.

گونزالس افزود: تولید این مولکول‌ها در طبیعت، آنقدر کارآمد نیست که به راحتی مورد استفاده ما قرار گیرد زیرا استخراج ایزوپرنوئیدها در اندازه مورد نظر پژوهشگران، بسیار دشوار و چالش‌برانگیز است. کشت گیاهان مورد نیاز برای استخراج این مولکول‌ها نیز به زمان و هزینه بالایی نیاز دارد.

پژوهشگران برای غلبه بر چنین مشکلاتی، تلاش کردند فرآیند جدیدی برای تولید ایزوپرنوئیدها ابداع کنند. آنها روشی ارائه دادند که امکان دستیابی به ترکیبات ضروری را به صورت کنترل شده و کارآمد برای پژوهشگران فراهم کند.

گونزالس ادامه داد: ما باور داریم پژوهش ما می‌تواند تغییر قابل توجهی در تولید ایزوپرنوئیدها ایجاد کند و جالب‌ترین دستاورد ما در این حوزه باشد.

این پژوهش، در مجله " "Proceedings of the National Academy of Sciences به چاپ رسید.

انتهای پیام