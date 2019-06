در سه قسمت پیشین، ما بانوان موفق ایرانی که در خارج از ایران با جدیت و کوشش پله‌های ترقی را طی کرده و باعث سرافرازی نام ایران در جهان شده‌اند را معرفی کردیم. در ادامه این سلسله گزارش‌ها قصد داریم بانوان ایرانی دیگری را که درخشیده و افتخارات بسیاری را در حوزه علم و فناوری کسب کرده‌اند معرفی کنیم.

به گزارش ایسنا، زنان در سراسر جهان با وجود تمام مشکلات و چالش‌هایی که دارند اما دست از رویاها و اهداف خود نمی‌کشند و برای مفید بودن و داشتن فردایی درخشان تلاش می‌کنند. در میان تمام زنان جهان، زن‌هایی بودند و هستند که با تمام سختی‌هایی که مواجه هستند گام‌های خود را محکم و نیرومند برمی‌دارند و با تمام قوا برای اثبات جمله "ما زنان می‌توانیم" تلاش می‌کنند.

۱- دلارام کهربایی

پروفسور دلارام کهربایی(Délaram Kahrobaei) یک دانشمند کامپیوتر و ریاضیدان ایرانی -آمریکایی است. او یک سال پیش به دلیل ارتقای شغلی از شهر نیویورک نقل مکان کرد و به شهر یورک انگلستان رفت. او اکنون ریاست امنیت سایبری "دانشگاه یورک"(niversity of York) را بر عهده دارد. کهربایی بنیانگذار و مدیر مرکز بین رشته‌ای امنیت سایبری یورک نیز است. علاوه بر اینها این بانوی موفق استادیار "دانشگاه نیویورک"(New York University) و دانشکده دکتری "دانشگاه سیتی"(City University) نیویورک نیز است.

او بنیانگذار مؤسسه "زنان نیویورک در ریاضیات و محاسبات شبکه" و رئیس شرکت اطلاعات و امنیت "Infoshield" نیز است . محدوده پژوهش اصلی او در حوزه رمزنگاری جبری بعد از کوانتومی، امنیت اطلاعات، داده‌های علمی، جبر کاربردی و فناوری بلاکچین است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا(ONR)، مرکز تحقیقات و اکتشافات کانادا(NFRFE)، انجمن علوم آمریکا(AAAS)، بنیاد ملی علوم(NSF) آژانس امنیت ملی(NSA)، انجمن ریاضی لندن، انجمن ریاضی ادینبرو، بنیاد سوئیس، مؤسسه "هنری پوینکر"(Institute Henri Poincare)، انجمن زنان در ریاضیات(AMM) از تحقیقات وی حمایت مالی کرده‌اند. وی سردبیری مجله "Advances of Mathematics in Communications" را نیز برعهده دارد. او بیش از ۷۰ مقاله چاپ شده در نشریه‌های معتبر علمی دارد. وی چندین اختراع نیز به نام خود به ثبت رسانده است.

۲-پ انته‌آ حمزه‌ای

"پانته‌آ حمزه‌ای"(Pantea Hamzehi) مدیر بخش "اعتماد و ایمنی"(Trust & Safety) فیسبوک است. حمزه‌ای در زمینه مدیریت محصول بیش از یک دهه تجربه دارد و پیشینه قوی در مدیریت برنامه‌های مهندسی و عملیات پروژه نیز دارد. دانش او از سیستم‌های آموزشی آنلاین و همچنین تجربه زیاد او یک منبع ارزشمند برای شرکت فیسبوک محسوب می‌شود. وی مدرک کارشناسی خود را از "دانشگاه بریتیش کلمبیا"(University of British Columbia) اخذ کرده است.

۳- نگار قورچیان

"نگار قورچیان"(Negar Ghourchian) مدیر هوش مصنوعی شرکت "فناوری‌های هوایی"(Aerial Technologies) است. وی در این شرکت راهکارهای هوش مصنوعی را برای فناوری هسته‌ای توسعه می‌دهد. از آنجایی که وی دارای تحصیلات آکادمیک در زمینه "یادگیری ماشین" و ارتباط نزدیک با دانشگاه‌های سطح بالا و محققان در این زمینه است، توانسته فناوری‌های هوایی را با کمک هوش مصنوعی توسعه دهد. او در سال ۲۰۱۶ دکترای خود را در زمینه مهندسی برق و علوم کامپیوتر از "دانشگاه مک گیل"(McGill University) کانادا دریافت کرد و زمینه تحصیل او برنامه‌های یادگیری ماشین در مدلسازی فعالیت‌های انسانی و رفتار بود.

۴- کتی آذرفر

"کتی آذرفر"(Kathy Azarfar) رئیس توسعه محصولات شرکت "اریکسون"(Ericsson) است. آذرفر بیش از ۲۰ سال سابقه در امور ارتباطات دارد و تجربه زیادی در زمینه طراحی و ساخت سیستم پشتیبانی تجاری و عملیاتی در مقیاس بزرگ دارد و در زمینه‌های مختلف از جمله معماری ارشد، مهندسی و موقعیت‌های مدیریت توسعه کار می‌کند.

اریکسون شرکت چندملیتی و اصالتاً سوئدی تجهیزات مخابراتی است که در سال ۱۸۷۶ توسط "لارس مگنوس اریکسون" تأسیس شد. فعالیت اولیه این شرکت در زمینه تعمیرات تجهیزات تلگراف بود و فعالیت‌های تولیدی اریکسون با ساخت قطعات دستگاه‌های تلفن و سیستم‌ها و تجهیزات تلفن‌خانه آغاز گشت. از آن زمان این شرکت به طور مستمر در حال گسترش در سوئد و سایر کشورها بوده است. حضور پر رنگ اریکسون در استکهلم به گسترش این شهر و تبدیل آن به یکی از مراکز تکنولوژی اطلاعات در اروپا کمک شایانی کرده است. امروزه اریکسون به یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده سیستم‌های ارتباطی و مخابراتی، همچنین ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات تبدیل شده و به همراه شرکت‌های زیرمجموعه خود یکی از اصلی‌ترین بازیگران در صنعت شبکه‌های تلفن همراه و سیستم‌های چندرسانه‌ای اینترنتی در اروپا به شمار می‌آید.

۵- نگار رستم زاده

دکتر "نگار رستم زاده"(Negar Rostamzadeh) دانشمند تحقیقاتی شرکت "Element AI" است. نگار رستم زاده دانشمند تحقیقاتی شرکت Element AI است و زمینه اصلی فعالیت او رایانه و یادگیری چند وجهی است. او در سال ۲۰۱۷ مدرک دکترای خود را از "دانشگاه تورنتو"(University of Trento) ایتالیا اخذ نمود. وی در دوران تحصیلش در مقطع دکترا بیش از دو سال در "میلا یا مؤسسه الگوریتم‌های یادگیری مونترال"(Montreal Institute of Learning Algorithms) فعالیت می‌کرد. این محقق چندین سال در آزمایشگاه‌هایی مانند آزمایشگاه "Multimedia and Vision" "دانشگاه کوئین مری لندن"(Queen Mary University of London) و گروه تحقیق و ماشین اطلاعات گوگل کار کرده است.

