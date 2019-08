دانشمندان برای دفع پشه‌ها راه‌های جدیدی ابداع کردند.

به گزارش ایسنا وبه نقل از گیزمگ، تاکنون ما جایگزین‌های اندکی برای مواد "دیت"(DEET) سمی دیده‌ایم. ماده شیمیایی‌ای که برای دفع حشرات استفاده می‌شود.

حال محققان نتایج خوبی را در این رابطه به دست آورده‌اند.

محققان دانشگاه "براون" یک فیلم شفاف از ورقه‌های گرافین را روی پوست افراد مورد آزمایش قرار دادند تا اثرات آن را مورد بررسی قرار دهند.

این فیلم‌ها زمانی‌ روی پوست این افراد قرار داده شد که در معرض گزش پشه‌ها قرار داشتند.

گرافین ساختار دو بعدی از یک لایه منفرد شبکه لانه زنبوری کربنی است و خواص فوق‌العاده‌ای از جمله رسانندگی الکتریکی، رسانندگی گرمایی، چگالی بالا، تحرک‌پذیری حامل‌های بار، رسانندگی اپتیکی و خواص مکانیکی دارد.

گفتنی است این ماده نازک‌ترین، قوی‌ترین ماده ساخت بشر روی کره زمین است.

محققان پژوهش مشاهده کردند زمانی‌که فیلم گرافینی خیس بود، تعداد کمی از حشرات روی پوست داوطلبان مورد آزمایش قرار گرفته شده نشستند و یا آن‌ها را گزیدند.

پس می‌توان نتیجه گرفت که گرافین در توانایی حشرات در احساس پوست و تعریق دخالت می‌کند.

برخی از حشرات زمانی که فیلم خیس بود، روی آن فرود آمدند و زمانی‌ که حشرات قصد داشتند پوست را بگزند، نتوانستند به سطح آن نفوذ کنند.

البته باید گفت ممکن است تکنیک‌های فعلی در محصولات گرافینی و در قالب یک افشانه، خیلی مقرون به صرفه نباشد. ولی این ابداع می‌تواند روش‌های تولید را تغییر دهد و یا منجر به تولید لباس‌های گرافینی برای دفع پشه شود.

نتایج پژوهش در مجله "Proceedings of the National Academy of Sciences" انتشار یافت.

انتهای پیام