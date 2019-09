فروشگاه اینترنتی بروزکالا دارای محصولات بسیار متنوعی می‌باشد و یکی از این محصولات کنسول بازی پلی استیشن ۴ اسلیم (PlayStation ۴ Slim) است که در برخی از متن‌ها از آن به اختصار PS۴ (بخوانید پی اس ۴) یاد می‌شود.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام فروشگاه اینترنتی بروز کالا، این فروشگاه اینترنتی کنسول بازی PS۴ Slim را با بهترین قیمت ارائه می‌دهد. اگر قصد خرید کنسول بازی پلی استیشن ۴ اسلیم را دارید بهتر است اول با قابلیت‌های آن آشنا شوید و بعد اقدام به خرید کنید.

آیا باید کنسول بازی PS۴ Slimرا خریداری کنید؟

کنسول بازی پلی استیشن ۴ که محصول شرکت سونی می باشد دارای انواع مختلفی می باشد که یکی از آنها PlayStation ۴ Slim می باشد. این کنسول بازی از طراحی پیشرفته ای برخوردار است. علاوه بر کاهش اندازه و ابعاد مدل PS۴ Slim، این کنسول نسبت به پلی استیشن ۴ اصلی قیمت پایین تری دارد. برخلاف پلی استشن ۴ پرو (PlayStation ۴ Pro) این کنسول از رزولوشن ۴K پشتیبانی نمی‌کند و خروجی صوتی اپتیکال هم ندارد. این در حالی است که اندازه جمع و جور آن باعث شده که برای اکثر فضاها مناسب‌تر باشد و از همه مهمتر در هنگام کار کردن بدون سر و صدا است و نسبت به پلی استیشن اصلی برق کمتری استفاده می کند. همانطور که گفتیم این کنسول به مراتب نسبت به مدل قبلی خود کوچکتر است و ابعاد کلی تقریبا یک سوم نسخه قبلی است و به همین علت وزن کنسول تقریبا ۱۶ درصد کاهش داشته است و میزان تولید نویز کاهش پیدا کرده است.

مشخصات و طراحیPS۴ Slim

PlayStation ۴ Slim که در سال ۲۰۱۶ عرضه شد کم و بیش ظاهر اولیمن پگلی استیشن ۴ را حفظ کرده، اما دارای طراحی جمع و جورتری می باشد. اولین پلی استیشن ۴ دارای ابعاد ۲۷.۵x۳۰x۵.۳ سانتیمتری بود در حالی که PS۴ Slim دارای ابعاد کوچکتر ۲۶.۵x۲۶.۵x۳.۸ سانتیمتر است که تقریبا یک سوم کاهش بعد داشته و وزن کلی هم سبک‌تر شده است.

پلی استیشن اولیه از ترکیبی از پلاستیک براق و مات ساخته شده اما PS۴ Slim تماما از پلاستیک مشکی مات ساخته شده است. نوار روشن رنگی که در بالای کنسول قبلی نصب شده بود و وضعیت خواب، بیداری و خاموش بودن دستگاه را نشان می‌داد حالا دیگر وجود ندارد و به جای این نوار از نقطه‌های کوچک روشن استفاده می‌شود.

همانند گذشته اسلات درایو دیسک در جلوی دستگاه تعبیه شده که در واقع بالای دکمه‌های اجکت و پاور است. نسخه‌های جدیدتر پلی استیشن ۴ دارای دکمه های فیزیکی بودند اما در نسخه پلی استیشن ۴ ویرایش یافته از کنترل‌های حساس به لمس استفاده شده است. در قسمت جلوPlayStation ۴ Slim دو پورت USB قرار گرفته است. درست است که در مدل‌های قبلی هم این پورت‌ها وجود داشتند اما حالا بسیار جدا از هم هستند و وصل کردن دستگاه به آن کمی راحت‌تر شده است.

هر دو نسخه ۵۰۰ گیگابایتی و ۱ ترابایتی PS۴ Slim در بازار وجود دارد اما در صورت کافی نبودن این فضا می‌توانید از هاردهای اکسترنال استفاده کنید، شما می توانید به راحتی نسخه ۵۰۰ گیگابایتی کنسول بازی پلی استیشن ۴ را از فروشگاه اینترنتی بروزکالا که دارای نماد اعتماد است خریداری کنید.

در پشت دستگاه می توانید سوکت برق، یک پورت HDMI، پورت توسعه دوربین پلی استیشن و یک سوکت جک شبکه اترنت را پیدا کنید. تنها تفاوت عمده ای که در طراحی باریک این کنسول بازی وجود دارد فقدان پورت خروجی اپتیکال در پشت دستگاه می باشد.





به طور کلی کنسول بازی پلی استیشن ۴ اسلیم دارای طراحی بسیار خوب و زیبایی می باشد و عبارت Slim را به خوبی توجیه می کند.

همانند PS۳ این کنسول بازی امکان پخش فایل‌های رسانه‌ای مختلف را فراهم می‌آورد و پلیر اسپاتیفای را در اختیار شما قرار می‌دهد، اما برخلاف Xbox One قابلیت ارائه پلیر بلوری ۴K را ندارد و افرادی که می خواهند از تلویزیون‌های ۴K استفاده کنند را مایوس می کند. علاوه بر این با حذف سوکت خروجی صوتی اپتیکال شما نمی‌توانید از تجهیزات قدیمی AV استفاده کنید. اما به جای این ها سونی قابلیت HDR را به کنسول خود اضافه کرده است که باعث می شود تصاویر واضحتری را دریافت کنید. Netflix، Amazon Prime Video، BBC iPlayer، TV from Sky ، HBO Go ؛ Hulu، YouTube، استریم های بازی Twitch و Spotify سرویس های پلیر استاندارد پلی استیشن ۴ هستند که می توانید در کنسول بازی پلی استیشن ۴ اسلیم پیدا کنید.

برای بازی شما می توانید از دسته های بازی دوال شاک ۴ استفاده کنید که دارای طراحی ارگونومی هستند و دارای یک پد جهت نمای D-Pad عالی هستند. برای نشان دادن وضعیت و ردیابی قابلیت VR به این دسته بازی یک نوار نوری اضافه شده است. قابلیت دیگری که در این کنسول بازی سونی وجود دارد وجود قابلیت اتصال وای فای IEEE ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac می باشد که اتصال پایداری را در اختیار شما قرار می دهد.

راه اندازی PS۴ Slim

تنظیم و راه‌اندازی پلی استیشن ۴ اسلیم بسیار ساده است بخصوص اگر شما از پلی استین ۴ اصلی با پلی استیشن ۳ کنسول خود را ارتقاء داده باشید. چونکه شما می‌توانید از همان کابل‌ها استفاده کنید و هیچ نیازی به کشیدن کابل به پشت تلویزیون نیست. خیلی ساده کابل‌های پاور و HDMI را وصل کنید و به اینترنت وصل شوید و پچ‌ها و بروزرسانی‌های مختلف کنسول را دانلود کنید. بعد از اتصال به اینترنت شما باید قبل از خرید از فروشگاه و یا بازی آنلاین باید بروزرسانی‌های پلی استیشن ۴ را دریافت کنید. شما می‌توانید از راه‌اندازی کنسول بازی خود از طریق اینترنت یا Wi-Fi صرف‌نظر کنید و بدون بازکردن وب و نصب پچ‌ها به صفحه خانه بروید و مستقیما بازی‌های مورد نظر خود را اجرا کنید.

انتهای رپرتاژ آگهی