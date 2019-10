پژوهشگران دانشگاه "ام.آی.تی"، ساختارهای سه‌بعدی جدیدی ابداع کرده‌اند که در برابر دما، شکل چهره انسان را به خود می‌گیرند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ام.آی.تی نیوز، پژوهشگران، ساختارهای سه‌بعدی شبکه مانندی ابداع کرده‌اند که از لایه‌های مسطحی با شکل‌های از پیش تعیین شده تشکیل شده‌اند و می‌توانند نسبت به دمای محیط واکنش نشان دهند. این ساختارهای جدید می‌توانند به شکل‌های گوناگونی درآیند که نسبت به مواد دیگر و ساختار آنها پیچیده‌تر هستند.

پژوهشگران "دانشگاه ام.ای.تی"(MIT)، یک شبکه مسطح را چاپ کردند که با قرار گرفتن در معرض دماهای متفاوت، شکل چهره انسان را به خود می‌گیرد. آنها شبکه‌ای را نیز طراحی کردند که با فلز مایع رسانا احاطه شده است و می‌تواند یک آنتن فعال را شکل دهد که فرکانس تغییرات را هنگام تغییر شکل ساختار بررسی کند.

این روش طراحی جدید می‌تواند الگوهای خاص ساختارهای شبکه را برای چاپ شدن، مشخص کند و ویژگی‌های ماده را تشخیص دهد تا ساختار را به شکل مورد نظر درآورد.

پژوهشگران باور دارند که روش آنها می‌تواند برای طراحی ساختارهای قابل استفاده‌ای به کار برود که نسبت به تغییر ما یا شرایط محیطی دیگر واکنش نشان دهند.

"ویم وان ریس"(Wim van Rees)، استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه ام.آی.تی گفت: چنین ساختارهای پیچیده و قابل تغییری می‌توانند در طراحی بافت‌های مصنوعی یا لنزهای قابل تغییر شکل در تلسکوپ‌ها به کار بروند. همچنین قابلیت استفاده در ربات‌های نرم را نیز دارند.

وی افزود: من امیدوارم که این فناوری، در آینده در ربات‌های نرم از جمله ماهی‌های رباتیک به کار رود که می‌توانند در آب تغییر شکل دهند و شنا کنند. اگر از این فناوری به عنوان یک فعال‌کننده در ابزاری از جمله عضله مصنوعی استفاده شود، شاید فعال‌کننده بتواند به هر شکلی که مورد نظر است، درآید و حتی بتوان با کمک آن، طراحی جدیدی برای ربات‌های نرم ارائه داد.

این پژوهش، در مجله "Proceedings of the National Academy of Sciences" به چاپ رسید.

