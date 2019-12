پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی تلاش کردند تا ارتباط میان ویتامین آ و واکنش مغز را در نوعی پروانه‌ مشخص کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینمگ، شاید یافته‌های یک پژوهش جدید بتواند راه را برای درک مکانیسم‌هایی که به عملکرد ویتامین آ در مغز کمک می‌کنند و به کدگذاری واکنش‌های فیزیولوژیکی و رفتاری فصلی در حیوانات می‌پردازند، هموار کند.

زیست‌شناسان "دانشگاه ای اند ام تگزاس" (Texas A&M) سعی دارند تا عملکرد ساعت زیستی بدن را در چندین ارگانیسم مورد بررسی قرار دهند و از آنها برای مشخص کردن پیامدهای احتمالی بر سلامت انسان استفاده کنند.

پژوهشگران در بررسی‌های خود، شواهدی مبنی بر ارتباط میان ژن‌های مرتبط با ساعت زیستی و مسیرهای مولکولی آن کشف کرده‌اند که توانایی احساس کردن تغییرات طی روز را به گونه‌ای پروانه موسوم به "پروانه شهریار" (Monarch butterfly) می‌بخشد و می‌تواند یک سرنخ محیطی باشد که آنها را برای مهاجرت راهنمایی ‌کند. این پژوهش، یک ارتباط مشخص را میان ژن‌های ساعت زیستی و مسیر مولکولی مرتبط با ویتامین آ در مغز این حشره نشان می‌دهد.

این پژوهش، نه تنها شواهد ژنتیکی خاصی برای ارتباط میان ژن‌های ساعت زیستی و مسیر مولکولی ارائه می‌دهد، بلکه مسیر عملکرد ویتامین آ را نیز برای واکنش‌های فصلی مشخص می‌کند.

"کریستین مرلین" (Christine Merlin)، زیست‌شناس دانشگاه "ای اند ام تگزاس" و از پژوهشگران این پروژه، گفت: تقریبا همه موجودات با تنظیم فیزیولوژی و رفتار خود نسبت به تغییرات روز، خود را با فصل سازگار می‌کنند. به رغم دهه‌ها پژوهش، از مکانیسم‌های مولکولی و ژنتیکی که عامل تغییرات فصلی در فیزیولوژی و رفتار حیوانات هستند، درک محدودی وجود دارد. اگرچه هنوز موضوعات زیادی برای یادگیری وجود دارند اما یافته‌های ما می‌توانند راه را برای درک بهتر مکانیسم‌های عامل عملکرد ویتامین آ در مغز و تاثیر آنها در واکنش‌های فیزیولوژیکی و رفتاری فصلی حیوانات هموار کنند.

وی افزود: با توجه به این که تغییرات فصلی مرتبط با این مسیر مولکولی، در مغز پستانداران نیز گزارش شده است، این گمان وجود دارد که شاید عملکرد ویتامین آ در حیوانات به صورت تکاملی محافظت می‌شود. اگر این گمان درست باشد، شاید پژوهش ما پیامدهایی برای درک بهتر تغییرات فصلی در مغز انسان به همراه داشته باشد که می‌توانند به درمان مشکلاتی مانند افسردگی فصلی کمک کنند.

این پژوهش، در مجله "Proceedings of the National Academy of Sciences" به چاپ رسید.

