استفاده از خودروی شخصی برای تفریح و خرید عامل آلودگی هوا است

پژوهشگران "دانشگاه غرب انگلیس"(University of the West of England) می‌گویند، برخلاف باور رایج استفاده افراد از خودروهای شخصی به منظور ملاقات دوستان و خانواده‌ و رفتن به سفر و خرید، بیش از رفت و آمد معمولی همانند رفتن به محل کار باعث ایجاد آلودگی هوا می‌شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، پژوهشگران انگلیسی اخیرا اظهار کرده‌اند استفاده از اتومبیل شخصی برای سفرهای تفریحی نسبت به رفت و آمد معمولی و استفاده از خودرو برای رفتن به محل کار باعث ایجاد آلودگی می‌شود. آنها دریافتند که ۴۰ درصد از آلودگی هوا در شهر بریستول از سفرهای تفریحی افراد از جمله بازدید از دوستان، رفتن به ورزشگاه و سینما ناشی می‌شود. به گفته کارشناسان دانشگاه غرب انگلستان، ۱۱ درصد دیگر با رانندگی به مغازه‌ها تولید شده است. تنها یک پنجم از آلودگی هوا مربوط به رفت و آمد به محل کار است. کارشناسان تصور می کردند که استفاده از خودرو برای رفتن به محل کار نقش بسیار زیادی در آلودگی هوا دارد اما اکنون آنها طی این مطالعه دریافتند که مردم بیشتر از خودروهای خود برای تفریح و مسافرت‌های تفریحی استفاده می‌کنند که این موضوع سبب آلایندگی بیشتری می‌شود. برآوردها حاکی از اینست که آلودگی هوا سالانه باعث مرگ حدود ۲۹ هزار تن در انگلیس می‌شود. استفاده بیش از حد از وسایل نقلیه سبب افزایش ذرات معلق در هوا می‌شود. برخی آلایندها نیز هستند که در هوا وجود دارند و برای سلامتی بسیار مضر هستند که آنها شامل اکسید نیتروژن و PM۱۰ هستند که اندازه آنها کمتر از ۱۰ میکرومتر است و اندازه ذرات معلق PM۲.۵ کمتر از ۲.۵ میکرومتر است. اکسید نیتروژن بسیار برای ریه‌ها، قلب و عروق و مغز مضر است. ذرات معلقی همچون PM۱۰ و PM۲.۵ به دلیل کوچک بودن می‌توانند به عمق ریه‌ها و گلو نفوذ کنند و سلامتی افراد را به خطر اندازند. مطالعات اخیر حاکی از آن است که این ذرات معلق می‌توانند بر ضریب هوشی کودکان نیز تاثیر بگذارند و سبب مشکلاتی دیگر از جمله چاقی، زوال عقل و کمتر شدن تعداد اسپرم یا اختلال نعوظ شوند. طی این مطالعه، دانشمندان اطلاعات ۱۶ هزار فرد ساکن شهر بریستول انگلیس را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که افراد بین سنین ۲۶ تا ۴۹ سال بیشترین سهم در آلودگی هوا را دارند چرا که آنها بسیار زیاد از خودروهای شخصی خود استفاده می‌کنند. افرادی که درآمد بالاتری دارند با ماشین بیشتر سفر می‌کنند که این امر منجر به تشدید آلودگی هوا می‌شود. محققان دریافتند که مردان ۱۰ درصد بیشتر از زنان، اکسید نیتروژن منتشر می‌کنند چرا که مردان بیشتر از زنان از خودروهای شخصی خود برای رفتن به محل کار و سفرهای تجاری استفاده می‌کنند. بریستول اولین شهری است که مورد مطالعه قرار گرفته است، اما آنها قصد دارند شهرهایی را که جمعیت آنها بیش از ۵۰ هزار نفر است را نیز در مطالعات بعدی خود مورد بررسی قرار دهند. دولت بریتانیا برنامه‌هایی برای خنثی کردن کربن این کشور تا سال ۲۰۵۰ دارد. آنها قصد دارند تا سال ۲۰۵۰ با کاشت درختان بیشتر و با نصب فناوری "ضبط کربن" از آلودگی هوا جلوگیری کنند. انتهای پیام