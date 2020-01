محققان دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، در یک پژوهش مشترک، رفع آلودگی هوا را به وسیله نانوکامپوزیت‌های پلیمری در صورت تولید رنگ‌های جاذب آلودگی هوا مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش ایسنا، در پژوهش مشترک دکتر غلامعلی فرزی، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با اساتید دانشگاه تهران "امکان سنجی رفع آلودگی هوا بوسیله نانوکامپوزیت‌های پلیمری در صورت تولید رنگ‌های جاذب آلودگی هوا" بررسی شد.

دکتر فرزی با اشاره به اینکه این پژوهش در قالب پروژه دکترای دانشجویی مشترک وی با دانشگاه تهران صورت گرفت، گفت: در این پژوهش که بخشی از آن در دانشگاه حکیم سبزواری و بخشی در دانشگاه تهران انجام شد، پس از ساخت نانو کامپوزیت پلیمری به صورت هیبرید سه گانه آزمایشات میدانی برای رفع آلودگی‌های آلی از فاز هوا انجام شد.

وی ادامه داد: در این پژوهش نشان داده شد که ترکیب نانو کامپوزیت پلیمری به صورت هیبرید سه گانه می‌تواند آلودگی‌های موجود در فاز سیال را به روش فتوکالیستی تجزیه و به مواد غیر مضر تبدیل کند.

بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری، عضو هیات علمی این دانشگاه افزود: از آنجا که این نانو کامپوزیت‌ها را می‌توان به صورت رنگ‌های سازگار با محیط زیست تولید کرد؛ لذا امکان استفاده از نتایج این پروژه در کلانشهرها برای رفع آلودگی هوا وجود دارد.

دکتر فرزی تصریح کرد: بخشی از نتایج حاصل از این پژوهش در مقاله‌ای با عنوان Synthesis and characterization of Ag/TiO۲/composite aerogel for enhanced adsorption and photo-catalytic degradation of toluene from the gas phase در مجله معتبر بین‌المللی Chemical Engineering Research and Design با ضریب تاثیر ۳.۰۷۳ که جزو مجلات برتر زمینه مهندسی شیمی و پلیمر و دارای رتبه Q1 در نشریات علمی است، به چاپ رسیده است.

وی در پایان یادآور شد: تیم پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری آمادگی دارد برای تولید رنگهای جاذب آلودگی هوا با سایر دانشگاه‌ها یا سازمان‌های محیط زیست همکاری کند.

